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R. Sobota: Nocľaháreň pre ľudí bez domova tento rok otvorili skôr
Rimavskosobotskú nocľaháreň využívajú aj ľudia v náročnej situácii z celého okresu i z iných regiónov.
Autor TASR
Rimavská Sobota 3. septembra (TASR) - Nocľaháreň v Rimavskej Sobote predĺžila svoju prevádzkovú dobu. V tomto roku zariadenie otvorili už začiatkom septembra, teda o mesiac a pol skôr ako zvyčajne. Ľudia v nepriaznivej situácii môžu v nocľahárni využiť aj službu sociálneho poradenstva. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
Rimavskosobotská nocľaháreň bude po novom otvorená od 1. septembra do 31. mája, v minulosti bola v prevádzke od 15. októbra do polovice apríla. „Dôvodom zmeny je snaha mesta vyjsť v ústrety ľuďom bez domova, pretože aj v septembri a máji bývajú noci chladnejšie. Záujem o nocľaháreň navyše rastie aj počas daždivého počasia,“ vysvetlila radnica.
Nocľaháreň v Rimavskej Sobote má kapacitu pre 17 ľudí, ženská časť disponuje štyrmi lôžkami a mužská 13. Záujem o prenocovanie v zariadení malo v uplynulých dňoch šesť ľudí. Nocľaháreň je otvorená každý deň od 19.00 do 7.00 h.
„Počas jarných a letných mesiacov sa v zariadení uskutočnili aj potrebné opravy. Zrekonštruovala sa elektroinštalácia a vykonali sa bežné údržbárske práce, aby bola nocľaháreň pripravená na ďalšiu sezónu,“ uviedla radnica.
Rimavskosobotskú nocľaháreň využívajú aj ľudia v náročnej situácii z celého okresu i z iných regiónov. Záujemcovia tu nájdu aj službu sociálneho poradenstva. „Pracovníci im podľa potreby poskytujú informácie a usmernenie pri riešení sociálnych otázok a hľadaní možností, ako svoju situáciu postupne zlepšiť,“ priblížila samospráva.
Rimavskosobotská nocľaháreň bude po novom otvorená od 1. septembra do 31. mája, v minulosti bola v prevádzke od 15. októbra do polovice apríla. „Dôvodom zmeny je snaha mesta vyjsť v ústrety ľuďom bez domova, pretože aj v septembri a máji bývajú noci chladnejšie. Záujem o nocľaháreň navyše rastie aj počas daždivého počasia,“ vysvetlila radnica.
Nocľaháreň v Rimavskej Sobote má kapacitu pre 17 ľudí, ženská časť disponuje štyrmi lôžkami a mužská 13. Záujem o prenocovanie v zariadení malo v uplynulých dňoch šesť ľudí. Nocľaháreň je otvorená každý deň od 19.00 do 7.00 h.
„Počas jarných a letných mesiacov sa v zariadení uskutočnili aj potrebné opravy. Zrekonštruovala sa elektroinštalácia a vykonali sa bežné údržbárske práce, aby bola nocľaháreň pripravená na ďalšiu sezónu,“ uviedla radnica.
Rimavskosobotskú nocľaháreň využívajú aj ľudia v náročnej situácii z celého okresu i z iných regiónov. Záujemcovia tu nájdu aj službu sociálneho poradenstva. „Pracovníci im podľa potreby poskytujú informácie a usmernenie pri riešení sociálnych otázok a hľadaní možností, ako svoju situáciu postupne zlepšiť,“ priblížila samospráva.