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R. Sobota: Pochod pripomenie deportácie z roku 1944
Podujatie, ktoré sa v Rimavskej Sobote koná v piatok, je vôbec prvou verejnou spomienkou na deportácie židovského obyvateľstva v novodobej histórii mesta.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. júna (TASR) - V Rimavskej Sobote sa v piatok koná spomienkové podujatie s názvom Nezabúdame, ktorého cieľom je pripomenúť 82. výročie hromadných deportácií židovského obyvateľstva. Súčasťou spomienky bude aj pochod k železničnej stanici po autentickej trase, ktorou v júni 1944 prechádzala takmer tisícka deportovaných obyvateľov. TASR o tom informovala Miroslava Čierna z občianskej iniciatívy Rimavská kaviareň, ktorá podujatie organizuje.
K deportáciám židovského obyvateľstva z Rimavskej Soboty došlo začiatkom júna 1944. V noci zo 4. na 5. júna deportovaní obyvatelia kráčali ulicami mesta smerom k železničnej stanici. Následne boli prevezení do zberného tábora v Salgótarjáne, odkiaľ ich 13. júna 1944 deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Podujatie, ktoré sa v Rimavskej Sobote koná v piatok, je vôbec prvou verejnou spomienkou na deportácie židovského obyvateľstva v novodobej histórii mesta. Program sa začne o 10.00 h na Hlavnom námestí krátkymi príhovormi. Účastníci sa potom presunú pomalým krokom k železničnej stanici po trase, ktorou pred 82 rokmi prechádzali aj deportovaní obyvatelia.
Na rimavskosobotskej železničnej stanici bude sprievod zavŕšený symbolickým aktom. Každý účastník bude mať meno jedného konkrétneho občana, ktorý zahynul počas holokaustu, a symbolicky ho vloží do pripraveného kufra.
„Týmto si pripomíname tragickú kapitolu našej lokálnej histórie priamo na miestach pamäti. Je to kľúčové pre formovanie historického povedomia. Považujeme za našu spoločnú morálnu povinnosť pestovať pamiatku na našich bývalých spoluobčanov a históriu tejto tragédie ako varovanie pre budúce generácie,“ povedala Čierna.
K deportáciám židovského obyvateľstva z Rimavskej Soboty došlo začiatkom júna 1944. V noci zo 4. na 5. júna deportovaní obyvatelia kráčali ulicami mesta smerom k železničnej stanici. Následne boli prevezení do zberného tábora v Salgótarjáne, odkiaľ ich 13. júna 1944 deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Podujatie, ktoré sa v Rimavskej Sobote koná v piatok, je vôbec prvou verejnou spomienkou na deportácie židovského obyvateľstva v novodobej histórii mesta. Program sa začne o 10.00 h na Hlavnom námestí krátkymi príhovormi. Účastníci sa potom presunú pomalým krokom k železničnej stanici po trase, ktorou pred 82 rokmi prechádzali aj deportovaní obyvatelia.
Na rimavskosobotskej železničnej stanici bude sprievod zavŕšený symbolickým aktom. Každý účastník bude mať meno jedného konkrétneho občana, ktorý zahynul počas holokaustu, a symbolicky ho vloží do pripraveného kufra.
„Týmto si pripomíname tragickú kapitolu našej lokálnej histórie priamo na miestach pamäti. Je to kľúčové pre formovanie historického povedomia. Považujeme za našu spoločnú morálnu povinnosť pestovať pamiatku na našich bývalých spoluobčanov a históriu tejto tragédie ako varovanie pre budúce generácie,“ povedala Čierna.