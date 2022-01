R. Sobota podporí projekty z participatívneho rozpočtu

Rimavská Sobota 15. januára (TASR) – Samospráva Rimavskej Soboty vyhlásila výzvu na podávanie návrhov projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2022. Verejnosť ich môže podávať do polovice februára, mesto na tieto účely vyčlenilo 20.000 eur. Samospráva o tom informovala na svojom oficiálnom webe.



"Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3000 eur. Finančná podpora zahŕňa náklady na uskutočnenie projektu vrátane potrebnej dokumentácie," priblížila samospráva. Návrhy projektov je možné podávať elektronicky, poštou alebo osobne v podateľni mestského úradu.



Cieľom participatívneho rozpočtu mesta Rimavská Sobota je zvyšovanie záujmu širokej verejnosti o veci verejné a využitie finančných prostriedkov na projekty, ktoré sú pre občanov prioritou. Navrhované projekty môžu byť zamerané na úpravu verejných priestorov, kultúrne, pohybové a záujmové aktivity, budovanie komunitnej infraštruktúry či inovatívne riešenia problémov životného prostredia.



Podávanie návrhov projektov je otvorené do 15. februára, nasledovať potom bude ich posúdenie po formálnej a obsahovej stránke. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch by sa podľa harmonogramu malo uskutočniť do konca marca, projekty budú následne realizované do 31. novembra.