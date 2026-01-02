< sekcia Regióny
R. Sobota pokračuje v prípravách rekonštrukcie mestskej plavárne
Autor TASR
Rimavská Sobota 2. januára (TASR) - Mesto Rimavská Sobota pokračuje v snahe zrekonštruovať krytú plaváreň. K zámeru už má samospráva vypracovanú projektovú dokumentáciu, náklady odhaduje na približne 5,4 milióna eur. Pre TASR to uviedol zástupca primátora Jozef Tóth.
Myšlienkou zrekonštruovať krytú plaváreň sa začala rimavskosobotská samospráva zaoberať pred niekoľkými rokmi. Obnova športoviska je podľa mesta nevyhnutná vzhľadom na opotrebovanie vnútorných priestorov a vybavenia plavárne, ale tiež pre nevyhovujúci stavebno-technický stav obvodovej konštrukcie s presklenou stenou. V súčasnosti už má radnica k dispozícii projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu plavárne.
„Podľa projektovej dokumentácie by obnova plavárne mala stáť 5.400.000 eur. Pri rekonštrukcii by sa mali použiť tri opatrenia z Programu Slovensko,“ priblížil Tóth s tým, že mesto už má podané dve žiadosti o získanie eurofondov.
Krytá plaváreň v Rimavskej Sobote funguje od roku 1989, každoročne ju podľa mesta navštívi v priemere približne 10.000 ľudí. Mestské športovisko od svojho vzniku zásadnejšou obnovou neprešlo. „Čiastočná rekonštrukcia bola v roku 2020, išlo o rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení,“ doplnil Tóth.
