Práce na obnove vstupu do Gemersko-malohontského múzea napredujú

Rimavská Sobota 8. septembra (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote sa už naplno rozbehli stavebné práce v rámci projektu revitalizácie hlavného vstupu do inštitúcie. V múzeu vďaka dotácii z európskych zdrojov vznikne i nové návštevnícke centrum, projekt by mal byť dokončený v novembri. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovala riaditeľka múzea Éva Kerényi.



Stavebné práce v priestoroch hlavného vstupu do múzea odštartovali v polovici augusta. Cieľom projektu je zvýšiť komfort služieb pre návštevníkov a vytvoriť hodnotné návštevnícke centrum zodpovedajúce súčasným nárokom a očakávaniam verejnosti. Práve vstup do objektu totiž podľa inštitúcie ako miesto prvého kontaktu vytvára prvý dojem z návštevy múzea.



"Všetky stavebné práce by sa mali uzavrieť do 16. novembra. Koncom novembra už máme naplánovanú nový výstavu v nových priestoroch," priblížila Kerényi. Ako dodala, v rámci prác dôjde k rekonštrukcii priestoru pri hlavnom vchode, vynovený bude kamerový systém, vykurovanie či elektroinštalácia. Obnovou prejde aj schodisko vedúce na prvé podlažie, vstupovať do múzea sa bude po novom cez presklené automatické dvere.



"Návštevníkov bude čakať aj úplne nový informačný pult a vitríny s propagačnými materiálmi a suvenírmi. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, takže zásahy musia byť minimálne. Všetko je kontrolované aj pamiatkovým úradom," skonštatovala riaditeľka múzea.



Na revitalizáciu hlavného vstupu získalo GMM z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 90.000 eur. Počas trvania stavebných práce platia pre návštevníkov múzea i obmedzenia. Uzatvorená je stála expozícia, verejnosti prístupná je však za polovičné vstupné napríklad výstava mapujúca život a tvorbu básnika Sándora Petőfiho či múzejná knižnica.



GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.