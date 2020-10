Rekreačnú oblasť Kurinec navštívilo počas sezóny 71.000 ľudí

Rimavská Sobota 15. októbra (TASR) – Dohromady 71.000 návštevníkov prišlo počas letnej sezóny do rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda pri Rimavskej Sobote. Samospráva, ako prevádzkovateľ, vďaka tomu dosiahla tržby v celkovej výške 366.000 eur. Na poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval riaditeľ Technických služieb mesta (TSM) Tibor Barto.



„V roku 2016, keď sme otvorili dva nové geotermálne bazény, sme mali tržbu 183.000 eur. V roku 2017 to bolo už 251.000 eur a v 2018 až 303.000 eur. Vlaňajšok bol trošku slabší, 240.000 eur. Tohto roku, napriek tomu, že celý jún a dve tretiny júla bolo veľmi mizerné počasie, nám rapídne stúpla tržba. Vyšlo to 366.000 eur,“ vymenoval riaditeľ.



Dodal, že sa zvýšila aj návštevnosť kempingu pri kúpalisku. „V roku 2016 sme tam mali 1600 ľudí a tohto roku 11.700. K celkovej tržbe nám tak pomohol aj stanový tábor,“ podotkol Barto, podľa ktorého v prípade priaznivého počasia počas leta mohli mať tržby okolo 500.000 až 600.000 eur.



Kurinec podľa neho už nie je len regionálne kúpalisko, keďže ho navštevuje veľa ľudí aj z iných častí SR. „Mali sme návštevníkov od Malaciek, Žiliny či Trebišova, z celého Slovenska. Keď zrátam kemping aj návštevníkov kúpaliska, tak tu bolo 71.000 ľudí. Z toho počítam minimálne 50.000 'cudzích',“ konkretizoval riaditeľ.



Pre ďalší rozvoj Kurinca považuje za prínosné dobudovať sociálne zariadenia. „Potrebný by bol aj ďalší bazén s pitnou vodou, keďže termálnej je teraz podľa mňa dosť. Tiež by bolo treba do budúcnosti uvažovať vytvoriť z toho kúpalisko s celoročnou prevádzkou,“ dodal. Podľa primátora Jozefa Šimka po vypočítaní nákladov bude čistý zisk z kúpaliska okolo 180.000 eur. „Z nich zaplatíme 32.000 eur na úver za postavený tobogan a zvyškom disponuje riaditeľ TSM, ktorý z toho mohol povyrovnávať faktúry,“ podotkol primátor.



Ako reagoval poslanec Jaroslav Matzenauer, je ťažké sa k týmto číslam vyjadriť, keďže poslanci nevidia do účtovníctva TSM. „Nevedú ho samostatne pre rekreačné stredisko. Zamestnancov kúpaliska tak platia TSM a ich mzdy, ale aj kosenie, elektrina či náklady na vybudovanie bazénov nie sú zahrnuté v nákladoch,“ upozornil poslanec.



Dodal tiež, že osobne proti Kurincu nemá nič a je vďačný za dobrú sezónu. „Nebudem spochybňovať prínos pre mesto a určite aj pre kasu. Ak to nie je na nule, tak možno v nejakých jemných plusových číslach. Mne ide len o to, že primátor nehovoril pravdu o tobogane, ktorý mal byť dokončený už vo volebnom roku,“ poznamenal Matzenauer.