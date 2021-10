V súvislosti s protestami v R. Sobote začne RÚVZ správne konanie

Rimavská Sobota/Bratislava 18. októbra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote prešetrí protestné protivládne zhromaždenie, ktoré v nedeľu (17.10.) zorganizoval v rimavskosobotskom amfiteátri opozičný Smer-SD. Keďže súčasťou zhromaždenia bol aj kultúrny program, mala sa akcia riadiť pravidlami, vyplývajúcimi z COVID automatu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Pripomenula, že orgány verejného zdravotníctva nemajú právomoc obmedzovať ústavné právo na pokojné zhromažďovanie. Ak sa protestné zhromaždenie koná na základe článku Ústavy SR, hygienici nemajú možnosť ho povoliť ani zakázať.



„Situácia sa mení, ak na zhromaždení prebieha organizovaný kultúrny program, napríklad vystúpenia folklórnych súborov. Takéto podujatie napĺňa známky hromadného podujatia kultúrneho charakteru a vzťahujú sa na neho rovnaké pravidlá v zmysle platných vyhlášok ÚVZ SR ako na všetky ostatné kultúrne podujatia,“ doplnila Račková.



Podľa hovorkyne ÚVZ teda organizátor protestného zhromaždenia s kultúrnym programom musí zvoliť režim fungovania podujatia a následne s prihliadnutím na zvolený režim a farbu okresu dodržiavať kapacitné obmedzenia či povinnosť nosenia rúšok. Na protestnej akcii v červenom okrese Rimavská Sobota sa však zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, veľká časť z nich, vrátane viacerých rečníkov, horné dýchacie cesty prekryté nemala.



„Štandardne, ako v prípade iných organizovaných podujatí, miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal štátny zdravotný dozor. Ten skonštatoval, že organizátor podujatia nezabezpečil zásadné opatrenia ako povinnosť prekrytia dýchacích ciest či povinnosť dodržiavať stanovený režim, ktoré sa vzťahujú na takéto podujatia podľa vyhlášky, ktorá upravuje organizovanie hromadných podujatí počas pandémie,“ skonštatovala Račková.



Podľa ÚVZ bude RÚVZ v Rimavskej Sobote porušenie protipandemických nariadení počas protestu riešiť a vo veci začne správne konanie. „Postup bude štandardný, v súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v súlade so zákonom o správnom konaní,“ priblížila Račková.