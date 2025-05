R. Sobota sa pokúša predať viacero budov, získať chce dva milióny eur

Rimavská Sobota 11. mája (TASR) - Mesto Rimavská Sobota sa prostredníctvom obchodných verejných súťaží pokúša predať viacero nehnuteľností. Ide o bývalý internát, reštauráciu Gemer či budovu súdu. V prípade predaja všetkých objektov by samospráva do rozpočtu mohla získať približne dva milióny eur.



Nehnuteľnosti, pre ktoré samospráva nenašla využitie, predáva prostredníctvom verejných súťaží, niektoré z nich sa pokúša predať už roky. „Mesto sa rozhodlo tieto nehnuteľnosti odpredať z dôvodu, že ich nepotrebovalo na plnenie svojich povinností, nebol záujem o ich prenájom a súčasná výška nákladov na údržbu a správu predstavuje neprimeranú záťaž na rozpočet mesta,“ vysvetlila pre TASR radnica.



Najdrahšou budovou, ktorú mesto Rimavská Sobota ponúka na predaj, je bývalý internát na školskej ulici. Minimálna kúpna cena za objekt spolu s priľahlými pozemkami bola stanovaná na milión eur. Samospráva budovu, ktorá sa dlhé roky nevyužíva, získala do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. O budúcnosti internátu sa na pôde mesta diskutuje už niekoľko rokov.



Rimavskosobotská samospráva záujemcom ponúka aj budovu Gemer na Daxnerovej ulici. Bývalá reštaurácia je nevyužívaná niekoľko rokov, radnica ju chce predať za minimálne 500.000 eur. „Až do roku 2022 mesto prenajímalo jednotlivé priestory na rôzne účely, ako pohostinstvo, tipovacia kancelária, reštauračné služby či priestory pre lekárov,“ priblížila samospráva. Na Daxnerovej ulici je dlhodobo nevyužívaná aj niekdajšia budova súdu. Keďže sa mestu pre ňu nepodarilo nájsť nájomníka, objekt ponúka na predaj za 293.000 eur.



Medzi ďalšie nehnuteľnosti, ktoré mesto Rimavská Sobota prostredníctvom obchodných verejných súťaží ponúka na predaj, patria napríklad nebytové priestory na prízemí bytového domu na Francisciho ulici. Od roku 2010 sa samospráva snaží predať aj bývalú budovu základnej školy v Bakte. Dodnes predáva i takzvaný Auxtov dom na Šrobárovej ulici, ktorý po prvýkrát ponúkala ešte v roku 2011.