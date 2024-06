R. Sobota sa pokúsi predať domov mládeže, cenu znížili o 200.000 eur

Rimavská Sobota 29. júna (TASR) - Mesto Rimavská Sobota sa po druhýkrát pokúsi formou obchodnej verejnej súťaže predať bývalý internát na Školskej ulici. Minimálnu kúpnu cenu za niekdajší domov mládeže samospráva znížila o 200.000 eur. Rozhodli o tom poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



MsZ v Rimavskej Sobote rozhodlo o odpredaji bývalého internátu na Školskej ulici aj s priľahlými pozemkami koncom marca. "V termíne od 8. apríla do 9. mája bolo vypísané prvé kolo obchodnej verejnej súťaže, do ktorého sa nikto neprihlásil, preto navrhujeme zníženie kúpnej ceny," uviedla samospráva v dôvodovej správe predloženej na MsZ. Na júnovom zasadnutí MsZ poslanci rozhodli o znížení minimálnej kúpnej ceny z pôvodných 1,2 milióna eur na rovný milión.



Domov mládeže v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965, mesto objekt získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už vyše desaťročia chátra. O jeho využití sa diskutovalo niekoľko rokov, samospráva chcela budovu prebudovať na nájomné byty, hovorilo sa aj o domove sociálnych služieb či dennom stacionári.