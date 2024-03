R. Sobota schválila predaj bývalého internátu za 1,2 milióna eur

Rimavská Sobota 27. marca (TASR) - Chátrajúcu budovu niekdajšieho internátu na Školskej ulici v Rimavskej Sobote mesto ponúkne na predaj formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna suma bola stanovená na 1,2 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci mesta na utorňajšom (26. 3.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Zámer predať bývalý domov mládeže odobrili poslanci mesta ešte na februárovom zasadnutí MsZ, v uplynulých týždňoch o chátrajúcom internáte diskutovali aj jednotlivé výbory mestských častí. Poslanec Robert Kuvik preto v úvode utorňajšieho zasadnutia MsZ navrhol do programu zaradiť vyhlásenie referenda, v ktorom by o budúcnosti objektu rozhodli občania. Zaradenie bodu však poslanci mesta neodsúhlasili.



MsZ v Rimavskej Sobote tak schválilo prebytočnosť bývalého internátu a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj objektu. Minimálna suma za chátrajúcu budovu s priľahlými pozemkami bola stanovená na 1,2 milióna eur. MsZ schválilo aj návrh Kuvika na doplnenie podmienky súťaže, podľa ktorej bude musieť záujemca o kúpu internátu predložiť aj investičný zámer a vizualizáciu plánovaného využitia budovy.



Domov mládeže na Školskej ulici v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965. Mesto budovu aj s priľahlými pozemkami získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už vyše desaťročia chátra. O jeho využití sa diskutovalo niekoľko rokov, samospráva chcela budovu prebudovať na nájomné byty, hovorilo sa aj o domove sociálnych služieb či dennom stacionári.