V Rimavskej Sobote testujú 700 obyvateľov marginalizovanej komunity

Rimavská Sobota 16. marca (TASR) – Dovedna 700 obyvateľov sídliska Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote, ktoré obýva marginalizovaná rómska komunita, plánujú počas utorka otestovať zdravotníci na ochorenie COVID-19. Informovala o tom veliteľka jedného z testovacích tímov Adriana Pelčová.



„Budeme testovať PCR testami, ktoré sú naozaj relevantné a dajú odpoveď na to, koľko je pozitívnych a negatívnych obyvateľov. Vďaka tomu sa stanovia ďalšie opatrenia,“ podotkla Pelčová s tým, že celkový počet testovaných môže byť aj vyšší, ak to schváli intervenčný tím.



Samotné testovanie podľa nej zabezpečujú tri dvojčlenné tímy. „Sú naozaj zvyknuté na túto prácu, pretože počas celej pandémie testujú nielen v takýchto sídliskách, ale aj domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a bezdomovcov. Je to teda pre nás bežná rutina, nejde o nič výnimočné,“ skonštatovala Pelčová.



Dodala, že testovanie realizuje záchranná zdravotná služba (ZZS) v spolupráci s mestom Rimavská Sobota, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR a organizáciou Zdravé regióny.



Podľa ZZS je sídlisko Dúžavská cesta lokalitou, v ktorej sa opakovane vyskytli ohniská nového koronavírusu. Aktuálne cielené skríningové testovanie má poskytnúť presnejšie výsledky a reálny stav šírenia choroby v tejto komunite.