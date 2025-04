V Rimavskej Sobote predstavia práce z detskej výtvarnej súťaže

Rimavská Sobota 29. apríla (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote v stredu (30. 4.) otvorí v poradí už 14. ročník výstavy s názvom Romano dživipen - Rómsky život. Výstava je prehliadkou detských diel vytvorených v rámci súťaže, ktorej cieľom je predstaviť kultúru rómskeho etnika. Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených takmer 130 kresieb detí z troch okresov. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.



Výstava Romano dživipen - Rómsky život je s rimavskosobotským múzeom spätá od roku 1996, keď sa inštitúcia začala špecializovať na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov. Cieľom výstavy, ktorá je zároveň súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác, je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a súčasne prehĺbiť ich záujem o rómsku kultúru. Na tvorbe výstavy sa svojimi prácami podieľajú najmä žiaci základných škôl.



„Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum,“ priblížila etnografka GMM Ľudmila Pulišová.



Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 13 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, celkovo bolo zaslaných 126 výtvarných diel. Práce boli rozdelené do dvoch vekových kategórií, hodnotiť ich bude štvorčlenná odborná porota.



Vernisáž výstavy detských výtvarných prác sa v priestoroch GMM uskutoční v stredu o 14.00 h. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 1. júna.