V múzeu v R. Sobote vystavujú stilus - najstaršiu písaciu potrebu

Rimavská Sobota 12. septembra (TASR) - V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystavuje v týchto dňoch Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote nezvyčajný drobný železný predmet stilus, čo je najstaršia písacia potreba. Objavený bol počas archeologického výskumu na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec v miestnej časti Gombasek.



Ako pre TASR uviedol archeológ múzea Alexander Botoš, GMM realizovalo v roku 2018 v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti medzinárodný archeologický výskum na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec. "Tento kláštor bol založený v roku 1371 a zničený bol v roku 1566. Počas archeologického výskumu bolo objavených niekoľko významných archeologických nálezov, medzi ktorými si pozornosť zasluhuje práve stilus," priblížil genézu objavu Botoš.



Stilus patrí medzi najstaršie písacie potreby. Najčastejšie bol zhotovený z kovu (železo, bronz, meď) alebo z kosti, respektíve parožia. "Predstavuje jednoduchý grafický nástroj, na priereze je najčastejšie tyčinkového tvaru, pričom jeden koniec nástroja je hrotitý a slúžil na písanie. Druhý koniec nástroja mal plochý, rozšírený, najčastejšie lichobežníkový tvar a slúžil na zahladzovanie či opravu chýb," uviedol ďalej Botoš.



Stilus objavený v areáli zaniknutého kláštora Pavlínov v Gombaseku nie je kompletne zachovaný, je zachovaná len jeho hrotitá časť v dĺžke viac ako 14 centimetrov. Odborníci stilus chronologicky zaradili do obdobia neskorého stredoveku až včasného novoveku, do 14. až 16. storočia.



Stilusmi sa písalo či rylo do tzv. voskových tabuliek, ktoré boli najpoužívanejším záznamovým materiálom v období staroveku a stredoveku, pretože boli dostupnejšie ako pergamen a neskôr papier. Najstaršie známe stilusy z územia Slovenska pochádzajú z mladšej doby železnej – doby laténskej, a z doby rímskej.



Z obdobia stredoveku sú stilusy medzi archeologickými nálezmi pomerne dobre známe. Najčastejšie sa objavujú počas archeologických výskumov kláštorov, ktoré boli v stredoveku známe ako pisárske dielne alebo kláštorné školy a ktoré boli centrom vzdelanosti a kultúry stredovekej spoločnosti.



Stilus nájdený na zaniknutom kláštore Pavlínov bude vystavený v priestoroch múzea do 30. septembra.