V Rimavskej Sobote vznikne sociálny šatník

Rimavská Sobota 22. septembra (TASR) – V Rimavskej Sobote otvoria začiatkom októbra nový sociálny šatník a potravinovú banku pre ľudí v núdzi. Projekt bude navyše fungovať na princípe chránenej dielne, prácu tu tak nájdu dve osoby so zdravotným postihnutím.



Za vznikom nového sociálneho šatníka a potravinovej banky v Rimavskej Sobote stojí Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, obe služby budú sídliť v priestoroch Petőfiho domu na ulici S. Tomášika. „Otvorení budeme pre každého. Hlavným cieľom je pomôcť tým, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii a tým, ktorí sú v hmotnej núdzi,“ uviedla pre TASR koordinátorka projektu Tünde Pilát.



Oblečenie, obuv či potraviny môže do sociálneho šatníka a potravinovej banky darovať ktokoľvek, šatstvo však musí byť funkčné a vyprané. Darcovia by mali dbať aj na sezónnosť a praktickosť oblečenia. V jesennom a zimnom období sú potrebné najmä hrubé a nepremokavé veci, celoročne nedostatkovým sortimentom sú podľa cirkevnej charitatívnej organizácie topánky.



Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové zariadenie cirkvi s vlastnou právnou subjektivitou. Cieľovou skupinou klientov v sociálnom šatníku a potravinovej banke majú byť občania v hmotnej núdzi zaregistrovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ich rodinní príslušníci, ako aj ľudia žijúci dlhodobo na hranici chudoby.