V zastupiteľstve Rimavskej Soboty sa zmení vyše tretina poslancov

Rimavská Sobota 31. októbra (TASR) – Kým na primátorskom poste v Rimavskej Sobote k zmene po sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách nedôjde, v mestskom zastupiteľstve (MsZ) sa zmení vyše tretina poslancov. Väčšinu postov v poslaneckom zbore obsadia kandidáti stredopravicových strán. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V 21-člennom MsZ v Rimavskej Sobote dôjde oproti rokom 2018 až 2022 k ôsmim zmenám. Vo voľbách uspeli najmä kandidáti koalície strán KDH, OĽANO, PS, SaS, Spolu, Aliancia a Za luďí, ktorí získali osem kresiel. Do MsZ sa dostali aj piati kandidáti strany OKS. Po dve kreslá v mestskom poslaneckom zbore obsadia zhodne nezávislí kandidáti, poslanci kandidujúci za stranu Smer-SD a kandidáti strany SMS. V MsZ bude sedieť aj jeden kandidát strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a jeden kandidát strany Sme rodina.



Primátorom Rimavskej Soboty zostane aj nasledujúce štyri roky Jozef Šimko, ktorý je vo funkcii od roku 2010 a do volieb išiel ako nezávislý. Pri volebnej účasti 38,58 percenta získal 3057 hlasov. Za ním skončil Jaroslav Bagačka (KDH, OĽANO, SaS, Za ľudí, Spolu, PS) s 2451 hlasmi, nasledovali Ivan Hazucha (Smer-SD, Republika, Hlas-SD) s 809 hlasmi, nezávislý kandidát Zsolt Lajka s 337 hlasmi a Csaba Horváth (Princíp), ktorého volilo 44 ľudí.