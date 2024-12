VIDEO: V nemocnici podstúpila CT vyšetrenie múmia Tasherithnetiak

Rimavská Sobota 4. decembra (TASR) - V nemocnici v Rimavskej Sobote vykonali v stredu netradičné CT vyšetrenie. Absolvovala ho múmia egyptskej ženy nazývaná Tasherithnetiak, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea (GMM). Výsledky vyšetrenia poslúžia na ďalší vedecký výskum. Pre médiá to v rimavskosobotskej nemocnici uviedla riaditeľka GMM Éva Kerényi.



Múmiu ženy z múzea do nemocnice prepravili v špeciálnom nepriepustnom obale, na CT pracovisku pre ňu vytvorili aj samostatný protokol na realizáciu vyšetrenia. "Mohli sme si dovoliť urobiť hustejšie rezy, to znamená, že tu bola vyššia dávka žiarenia. Z rezov následne špeciálnym softvérom dokážeme urobiť 3D rekonštrukciu kostry a lebky," priblížila primárka rádiologického oddelenia Anna Rákayová.







Tasherithnetiak pochádzala zo strednej vrstvy obyvateľstva. Jej život sa datuje do takzvaného tretieho prechodného obdobia 21. až 25. panovníckej dynastie. Múzeum chce CT vyšetrenie využiť aj v rámci plánovanej rekonštrukcie svojej stálej expozície, kde plánujú múmiu v budúcnosti prezentovať.



"Zaujímavá je aj tým, že sa dožila pomerne vysokého veku, a to 50 až 70 rokov. Výsledky posunieme ďalej na antropologický výskum a dúfame, že sa nám podarí spraviť rekonštrukciu kostí a tváre," priblížila Kerényi s tým, že snímky z vyšetrenia budú po spracovaní odoslané do Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.



Múmia Tasherithnetiak je jednou z piatich múmií na Slovensku, vo fondoch GMM je najcennejším zbierkovým predmetom. Múmia pochádza z pohrebiska na strednom Níle. Jej príbeh sa začal v roku 1910, keď ju István Munkácsi Süteő, právnik a statkár, kúpil a daroval Gemerskému župnému múzeu. Do Rimavskej Soboty bola múmia privezená spolu so sarkofágom z figového dreva s egyptskými ornamentmi či neúplným hieroglyfickým nápisom s úryvkom z Knihy Mŕtvych.