Výstava predstaví premenu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

Rimavská Sobota 18. septembra (TASR) - V priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Rimavskej Sobote sa v piatok (22. 9.) uskutoční vernisáž výstavy Reminiscence Litterra, ktorá verejnosti predstaví premenu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej na novú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu Litterra. Výstava bude prístupná do 20. októbra. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Litterry Viktória Valašteková.



Výstava Reminiscence Litterra pozostáva z umelecky spracovaných fotografií Petra Uhrina a vizualizácií novovznikajúcej inštitúcie v Revúcej zo štúdia young.s architekti. Cieľom výstavy je verejnosti predstaviť Litterru a vziať návštevníkov prostredníctvom fotografií do počiatkov jej vzniku.



"Zároveň prevedie návštevníkov premenou a pomocou vizualizácií im predstaví jej budúcu podobu. Súčasťou výstavy je videoprojekcia zachytávajúca transformáciu Prvého slovenského literárneho gymnázia na kultúrny hub," priblížili organizátori.



Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok v Bábkovej sále MsKS v Rimavskej Sobote a jej súčasťou bude aj sprievodný hudobný program. Výstava potrvá do 20. októbra, pre verejnosť bude prístupná od pondelka do soboty v čase od 10.00 do 18.00 h.



Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra vznikla v Revúcej v súvislosti s projektom premeny Prvého slovenského gymnázia. Cieľom aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky je vybudovať v objekte interaktívnu expozíciu zameranú na propagáciu slova a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti literatúry, divadelníctva, kozmonautiky a mineralógie. Súčasťou revitalizovaných priestorov bude aj zázemie pre ľudí z kreatívneho priemyslu.