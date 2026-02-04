< sekcia Regióny
Gemersko-malohontské múzeum otvára výstavu o osmanskej expanzii
Osobitná pozornosť bude v rámci výstavy venovaná Fiľakovskému hradu a Tureckému hradu na Sobôtke v Rimavskej Sobote.
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. februára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote v stredu popoludní otvára výstavu venovanú osmanskej expanzii v regiónoch Gemer-Malohont a Novohrad. Zaujímavou súčasťou výstavy bude replika osmanského táborového stanu v životnej veľkosti. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.
Výstavu s názvom Na hranici dvoch svetov - Osmani a ich dedičstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade múzeum pripravilo pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Verejnosti priblíži dôsledky bitky z augusta 1526, keď porážka uhorského vojska otvorila Osmanom cestu i na územie dnešného stredného Slovenska.
„Dominantou výstavy bude replika osmanského stanu v životnej veľkosti, v ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať spôsob života v osmanskom tábore. Na výstave bude prezentovaný široký okruh zbierkových predmetov osmanskej proveniencie. Civilnú materiálnu kultúru budú reprezentovať predmety každodennej potreby, ako napríklad keramika osmanského pôvodu, unikátny nález torza šiítskeho modlitebného disku z hradu Fiľakovo alebo rôzne mosadzné a bronzové predmety,“ priblížil archeológ GMM a kurátor výstavy Alexander Botoš.
Múzeum na výstave návštevníkom predstaví aj drevené píšťaly z Rimavskej Soboty, ktoré mali podľa legendy ochraňovať mesto pred osmanskými nájazdmi. Prezentovaná bude aj reprodukcia sultánskeho fermanu, nariadenia s výsostným znakom sultána, Mehmeda IV. z roku 1672 týkajúce sa obyvateľov Rimavskej Soboty. Vystavené budú aj typické osmanské zbrane, a to jatagany, pištole a pušky balkánskeho typu či dýka osmanskej proveniencie.
Osobitná pozornosť bude v rámci výstavy venovaná Fiľakovskému hradu a Tureckému hradu na Sobôtke v Rimavskej Sobote, ktoré v období osmanskej expanzie patrili k najvýznamnejším hradom v regióne. Okrem zbierkových predmetov GMM budú na výstave prezentované predmety z Hradného múzea vo Fiľakove, Archeologického múzea Slovenského národného múzea či Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Výstava venovaná osmanskej expanzii bude v GMM pre verejnosť prístupná do 10. mája. Realizáciu výstavy finančne podporil Národný kultúrny fond Maďarska.
Výstavu s názvom Na hranici dvoch svetov - Osmani a ich dedičstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade múzeum pripravilo pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Verejnosti priblíži dôsledky bitky z augusta 1526, keď porážka uhorského vojska otvorila Osmanom cestu i na územie dnešného stredného Slovenska.
„Dominantou výstavy bude replika osmanského stanu v životnej veľkosti, v ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať spôsob života v osmanskom tábore. Na výstave bude prezentovaný široký okruh zbierkových predmetov osmanskej proveniencie. Civilnú materiálnu kultúru budú reprezentovať predmety každodennej potreby, ako napríklad keramika osmanského pôvodu, unikátny nález torza šiítskeho modlitebného disku z hradu Fiľakovo alebo rôzne mosadzné a bronzové predmety,“ priblížil archeológ GMM a kurátor výstavy Alexander Botoš.
Múzeum na výstave návštevníkom predstaví aj drevené píšťaly z Rimavskej Soboty, ktoré mali podľa legendy ochraňovať mesto pred osmanskými nájazdmi. Prezentovaná bude aj reprodukcia sultánskeho fermanu, nariadenia s výsostným znakom sultána, Mehmeda IV. z roku 1672 týkajúce sa obyvateľov Rimavskej Soboty. Vystavené budú aj typické osmanské zbrane, a to jatagany, pištole a pušky balkánskeho typu či dýka osmanskej proveniencie.
Osobitná pozornosť bude v rámci výstavy venovaná Fiľakovskému hradu a Tureckému hradu na Sobôtke v Rimavskej Sobote, ktoré v období osmanskej expanzie patrili k najvýznamnejším hradom v regióne. Okrem zbierkových predmetov GMM budú na výstave prezentované predmety z Hradného múzea vo Fiľakove, Archeologického múzea Slovenského národného múzea či Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Výstava venovaná osmanskej expanzii bude v GMM pre verejnosť prístupná do 10. mája. Realizáciu výstavy finančne podporil Národný kultúrny fond Maďarska.