Rimavská Sobota vyhlásila anketu na pomenovanie dvoch nových ulíc

Rimavská Sobota 19. októbra (TASR) - Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo anketu na pomenovanie dvoch nových ulíc v pripravovanej tretej etape individuálnej bytovej výstavby (IBV) na Sobôtke. V lokalite má vzniknúť vyše 130 parciel pre rodinné domy, celková výmera pozemku je približne 16 hektárov.



Samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke verejnosti pri návrhoch názvov nových ulíc odporúča inšpirovať sa osobnosťami, udalosťami či inými pojmami, ktoré sú späté s mestom a regiónom. Návrhy je možné podávať do konca roka, a to osobne v podateľni mestského úradu (MsÚ) alebo elektronicky na emailovú adresu prednostu MsÚ.



Vznik novej lokality pre výstavbu rodinných domov odsúhlasili mestskí poslanci ešte v apríli zmenou územného plánu mesta. Začiatkom leta samospráva začala s prípravou pozemkov.



"Geometrické zameranie už máme hotové, pozemok je rozparcelovaný. Momentálne sa robí projektová dokumentácia k odklonu zo štátnej cesty I/16," priblížil pre TASR primátor mesta Jozef Šimko.



Na približne 16-hektárovom pozemku má vzniknúť 132 pozemkov pre rodinné domy s výmerou od osem do 12 árov. Nachádzať sa tam bude aj niekoľko väčších parciel s rozlohou približne 20 árov. Cenu pozemkov mesto určí po vyčíslení nákladov na vybudovanie inžinierskych sietí. "Očakávam hodnotu od 40 do 50 eur za štvorcový meter," dodal Šimko.