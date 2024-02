Kontrola nájmu techniky v Košickom kraji potvrdila dodržanie predpisov

Košice 16. februára (TASR) - Správa Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (KSK) potvrdila, že pri osemročnom prenájme cestárskej techniky neboli porušené právne predpisy ani finančná disciplína. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka v reakcii na kontrolu zmluvy na prenájom 73 kusov techniky pre Správu ciest (SC) KSK za takmer 30 miliónov eur. Správa bude súčasťou pondelkového (19. 2.) rokovania krajských poslancov.



Kontrolóri preverili dodržiavanie právnych predpisov a finančné hospodárenie a navrhli odporúčania na zlepšenie činností. "Po mesiacoch kritiky máme na stole výsledky kvalifikovanej kontroly, ktoré nestoja na domnienkach, ale reálnych faktoch. Zistenia sú jednoznačné - pri prenájme cestárskej techniky neboli porušené právne predpisy ani finančná disciplína," konštatoval Trnka. Kontrolóri podľa neho podali komplexnú, takmer 400-stranovú správu, pričom objektívne porovnali využitie strojov aj s inými správcami ciest. "Z výsledkov vyplýva, že využívanie novej techniky v našich strediskách bolo vo väčšine prípadov ešte lepšie a efektívnejšie ako inde," povedal Trnka.



Útvar hlavného kontrolóra odporučil kroky na zlepšenie procesov vrátane právneho posúdenia výhodnosti zmluvných podmienok uzatvoreného nájmu. KSK informoval, že pracuje na možnostiach riešenia s tým, že disponuje aj znaleckým posudkom docenta Roberta Vernera, "ktorý potvrdil finančnú primeranosť prenájmu novej cestárskej techniky".



KSK konštatuje, že spôsob financovania nijako nezaťažil krajský rozpočet, čo vidno aj na schválenom rozpočte na rok 2024. Celá suma prenájmu je platená zo zvýšených príjmov alebo z úspory výdavkov. "Na základe záverov právnych analýz je zverejnený verejný prísľub dodávateľa na odpredaj techniky za symbolické jedno euro na webovej stránke sľubujúceho. Terajšie alebo budúce vedenie župy sa tak bude môcť rozhodnúť, či sa stane vlastníkom prenajatej techniky," informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Zistenia kontroly v správe poukazujú aj na "absenciu finálneho komplexného výstupu, analýzy, štúdie, resp. nepredloženie komplexnej dokumentácie preukazujúcej prípravu procesu verejného obstarávania". Podľa kontrolórov, ak by prenajaté dopravné prostriedky a mechanizmy (DPaM) boli úhradou poslednej splátky vo výlučnom vlastníctve nájomcu za symbolickú sumu, pohľad na takto uzatvorenú zmluvu by bol diametrálne odlišný. "Avšak pokiaľ súčet uhradených splátok za prenájom DPaM pokrýva celkovú obstarávaciu cenu vrátane dodatočných prevádzkových nákladov, ako aj maržu prenajímateľa, a po ukončení trvania nájmu ostávajú prenajaté DPaM vo vlastníctve prenajímateľa, tak takáto nájomná zmluva vyvoláva oprávnené pochybnosti o jej výhodnosti, hospodárnosti a efektívnosti," konštatuje kontrolná skupina.



Predmetom rokovania Zastupiteľstva KSK bude aj návrh na vymenovanie nového riaditeľa SC KSK. Navrhovaným kandidátom je na základe výberového konania Vladimír Žiarný.