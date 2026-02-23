< sekcia Regióny
R. Trnka: Košický kraj patrí pri čerpaní eurofondov k najlepším krajom
V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 sa v KSK uplatňujú dva základné mechanizmy územného rozvoja - RP Košického kraja a Udržateľný mestský rozvoj (UMR).
Autor TASR
Košice 23. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) patrí medzi najlepšie kraje pri čerpaní eurofondov v rámci rád partnerstva za podmienok stanovených legislatívou. Na pondelkovom zasadaní krajského zastupiteľstva to uviedol predseda KSK Rastislav Trnka k informatívnej správe o činnosti Rady partnerstva (RP) Košického kraja.
„Košický samosprávny kraj nikdy nepatril medzi najhoršie kraje v oblasti integrovaných územných investícií (IÚI). Práve naopak, patril na prvé až maximálne štvrté miesto v akomkoľvek ukazovateli z ôsmich krajov,“ povedal Trnka. Oficiálne podklady z rokov 2024 a 2025 podľa neho potvrdzujú, že Košický kraj bol aktívny pri štarte systému a v ďalšej fáze postupoval porovnateľne s ostatnými vyššími územnými celkami. „Existujú objektívne dôvody celkového nízkeho čerpania európskych zdrojov v radách partnerstva naprieč všetkými krajmi na Slovensku,“ skonštatoval ďalej. Reagoval tak aj na kritiku využívania eurofondov KSK zo strany predsedníčky strany Za ľudí a bývalej ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veroniky Remišovej.
Podľa predloženej správy RP Košického kraja disponuje územnou alokáciou vo výške 254,4 milióna eur, z ktorej bolo k 31. decembru 2025 viazaných 211,5 milióna eur v schválených projektových zámeroch. V rámci RP Košického kraja do konca minulého roka schválili 268 projektových zámerov, ktoré reagujú na potreby rôznych častí kraja.
„Podľa údajov k 15. novembru 2025 je Košický samosprávny kraj lídrom v počte schválených projektových zámerov v rámci IÚI a v počte predložených žiadostí o financovanie patrí medzi kraje s najvyššou aktivitou hneď za Prešovským samosprávnym krajom,“ uvádza materiál KSK. Informatívnu správu o činnosti RP Košického kraja poslanci vzali na vedomie.
