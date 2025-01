R. Trnka: Košický kraj plánuje opraviť 13 mostov a tri úseky ciest

Košice 16. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) tento rok plánuje opraviť spolu 13 mostov a tri úseky ciest za takmer 14,5 milióna eur. "V prípade, že sa nám podarí získať nenávratný finančný príspevok, pustíme sa aj do opráv ďalších dvoch mostov a dvoch úsekov ciest v celkovej hodnote viac ako desať miliónov eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Poukázal pritom na to, že aj rozpočet v oblasti dopravy odráža konsolidačné opatrenia vlády, ktoré znížia príjmy kraja.



Ako ďalej informoval KSK, krajská správa ciest bude v novej stavebnej sezóne pokračovať v rekonštrukcii mosta pred obcou Vojany, mosta cez potok Peklisko v Olcnave, mosta cez poľný kanál pred obcou Topoľany či mosta cez rieku Bodva pred obcou Debraď. Obnova sa týka aj mostov cez potok Čečanka za obcou Mokrance a cez potok Čierna voda v obci Kusín.



Najväčšou investičnou akciou by mala byť rekonštrukcia mosta cez rieku Torysa v obci Ploské za viac ako 2,7 milióna eur. Ďalšou veľkou plánovanou investíciou je most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce za takmer 2,3 milióna eur. "Po skončení zimnej údržby by mala Správa ciest KSK začať aj s rekonštrukciou mosta M1061 cez Hornád v Chrasti nad Hornádom, mosta M5726 cez Svinický potok v Ďurkove, mosta M2138 cez potok Bukovina v Ploskom, mosta M6390 cez Dolinský potok a dvoch mostov cez Kalužský potok za obcou Kaluža," oznámil kraj.



V prípade ciest budú práce prebiehať najmä na ceste II/552 v meste Veľké Kapušany a na ceste II/547 za obcou Kolinovce. Pokračovať bude aj sanácia zosuvu cesty II/546 pred kamenným mostom v Gelnici. Realizovať sa budú aj súvislé opravy ciest. V rámci nich by nový asfalt malo dostať aj zhruba 45 kilometrov ciest v každom z regiónov kraja. "Aktuálne sa priorizujú úseky podľa toho, v akom stavebno-technickom stave sa nachádzajú. V prípade, že kraj získa nenávratný finančný príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Správa ciest KSK sa pustí aj do komplexnej rekonštrukcie cesty z Kostolian nad Hornádom do obce Sokoľ (2. etapa) a do rekonštrukcie cesty v Hrašovíku," uviedol KSK. V pláne je aj rekonštrukcia trebišovského nadjazdu, ktorý je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave.



Krajské investície zahŕňajú aj cyklostavby, a to tri pumptracky v Rožňave, Gelnici a Trebišove za celkovú sumu viac ako 233.000 eur. Projekt v Gelnici je podľa kraja takmer dokončený a prebieha tam kolaudácia, práce na zvyšných dvoch by mali začať na jar.