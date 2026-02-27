< sekcia Regióny
R. Trnka: Košický kraj podporuje obnovu kúpeľov Byšta
Zastupiteľstvo KSK v pondelok (23. 2.) prerokovalo petíciu s názvom Vráťme slávu kúpeľom Byšta, ktorú podporilo 1439 osôb.
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vyjadril podporu obnove bývalých kúpeľov Byšta v Trebišovskom okrese. Zároveň poukázal na to, že na rozdiel od Turzovských kúpeľov pri Gelnici a Sobraneckých kúpeľov, kde kraj odkúpil ich areály, v tomto prípade KSK na revitalizáciu priamy vplyv nemá.
„Keďže nie je vôľa predať tieto bývalé kúpele, budeme len akýmsi poradcom, poradným orgánom. My to veľmi radi urobíme a urobíme všetko pre to, aby aj tieto kúpele boli obnovené v našom kraji, pretože aj ja si myslím, že to môže priniesť rozvojový impulz do tejto časti nášho kraja,“ povedal Trnka novinárom.
Kraj sa otázkou revitalizácie kúpeľov Byšta podľa neho zaoberá dlhodobo, poukázal však na to, že ich majitelia chcú v tomto smere ísť vlastnou cestou. „My určite budeme súčinní a budeme hľadať riešenia, ako pomôcť tomu, aby sa tieto kúpele obnovili. Len treba povedať, že pri Turzovských aj pri Sobraneckých kúpeľoch tam bola vôľa majiteľov a odpredali nám tie bývalé kúpele, a tak sme začali pracovať na jednotlivých procesoch,“ uviedol predseda kraja.
Zastupiteľstvo KSK v pondelok (23. 2.) prerokovalo petíciu s názvom Vráťme slávu kúpeľom Byšta, ktorú podporilo 1439 osôb. Petícia sa obracia na predsedu KSK a krajských poslancov, aby „viedli rokovania smerujúce k obnove kúpeľníctva, rozvoja cestovného ruchu, prínosu nových pracovných miest a rozvoja celej dotknutej oblasti“. Na zasadaní ju prezentoval za petičný výbor starosta obce Byšta Radoslav Palinský.
Krajské zastupiteľstvo na návrh poslanca Miloša Ihnáta schválilo doplnené uznesenie, ktorým „odporúča KSK obnoviť rokovania s vlastníkmi pozemkov a nehnuteľností v kúpeľoch Byšta a osloviť odborné katedry Technickej univerzity v Košiciach pre ďalšie možnosti spolupráce v jednotlivých odvetviach pre prípravu územia v katastri Byšta - kúpele na zlepšenie stavu a jeho rozvoj, a prípadné využitie prírodného bohatstva v tejto časti KSK“.
