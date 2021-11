R. Trnka: Nad geotermálnym zdrojom pri Čižaticiach už vŕtajú stroje

Čižatice 9. novembra (TASR) – Pri obci Čižatice neďaleko Košíc postupujú od leta práce na realizácii geotermálneho vrtu. Geotermálna voda by podľa zámerov Košického samosprávneho kraja (KSK) mala slúžiť pre budúci akvapark, možné je aj ďalšie využitie ako vykurovanie.



Zatiaľ sa malá vrtná súprava dostala do hĺbky 30 metrov. „Ide o prípravné práce pre veľkú vrtnú vežu, vďaka ktorým sa budeme vedieť dostať na najmenej 2000 metrov, prípadne do hĺbky, v akej narazíme na zdroj termálnej vody. Pôjde o pomerne hlboký vrt, výdatnosť a teplota vody by mala byť podobná ako pri vrte v neďalekom Ďurkove,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka na sociálnej sieti. Snahou je spustiť prevádzku veľkej vrtnej súpravy po jej preprave a montáži koncom tohto roka.



„Verím, že čižatický vrt odhalí potenciál, ktorý máme pod povrchom, a tento geotermálny zdroj budeme vedieť využiť čo najlepšie v prospech všetkých východniarov. Okrem akvaparku by to mohlo byť napríklad geotermálne vykurovanie,“ konštatoval Trnka.



Práce na geotermálnom vrte na krajských pozemkoch sa začali koncom júla. Zhotoviteľom je slovensko-maďarské konzorcium firiem, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní KSK za sumu 1,9 milióna eur. Termín všetkých prác vrátane hydrologických skúšok bol stanovený na šesť mesiacov. Projekt je financovaný z rozpočtu kraja, zámer odsúhlasili pred dvoma rokmi krajskí poslanci.