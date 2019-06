R. Trnka: Novela poslancov Mosta-Híd by kraju ubrala takmer 6 mil. eur

Rozpočtové príjmy z dane z príjmov fyzických osôb sa prerozdeľujú samosprávam a sú ich hlavným zdrojom vlastných príjmov.

Košice 27. júna (TASR) – Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka kritizuje návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za Most-Híd zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý by znamenal zníženie príjmov samospráv. KSK by tak podľa neho chýbalo 5,9 milióna eur ročne, mestám a obciam v Košickom kraji ďalších takmer 13,8 milióna eur.



"Pre Košický samosprávny kraj by prijatie tejto novely znamenalo výpadok takmer šiestich miliónov eur, ktoré budú chýbať v školách, sociálnych zariadeniach, regionálnom rozvoji, a bude mať zásadný dosah na rekonštrukcie našich ciest," vyhlásil Trnka.



Rozpočtové príjmy z dane z príjmov fyzických osôb sa prerozdeľujú samosprávam a sú ich hlavným zdrojom vlastných príjmov. KSK poukazuje zároveň na to, že zmena zákona by pritom mala iba minimálny dosah na nízkopríjmové skupiny ľudí. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť najchudobnejším rodinám by sa zvýšil mesačný príjem len o 1,7 až 3,8 eura. Pre samosprávy by to však malo zásadný negatívny dôsledok na hospodárenie a úroveň služieb.



Trnka taktiež nesúhlasí s tým, že návrh bol predložený ako poslanecký a nie vládny, čím sa vyhlo pripomienkovému konaniu zo strany verejnosti, zároveň poslanci nekomunikovali so zástupcami krajov, miest a obcí. "Okrem toho predkladatelia nevyčíslili ani negatívne finančné dosahy návrhu zákona na samosprávy, pre ktoré sú tieto prostriedky hlavným príjmom rozpočtu. V prípade schválenia tohto zákona budeme nútení napríklad zvýšiť cestovné približne o 50 percent vo všetkých našich autobusoch, keďže cestovné lístky dotujeme z týchto peňazí. Prijatie novely by mohlo mať dosah aj na prepúšťanie niekoľkých stoviek zamestnancov zo sociálnej či kultúrnej oblasti a taktiež školstva," uviedol predseda kraja.



Problém pritom Trnka nevidí v znižovaní daní pre zamestnancov, ale v tom, že nikto nepovedal, odkiaľ dostanú alebo majú samosprávy tieto peniaze získať z iných zdrojov. Návrh označil za populistické gesto pred parlamentnými voľbami.



KSK sa pridal k výzve Združenia samosprávnych krajov SK 8, aby navrhovatelia novely jej definitívne znenie najskôr prediskutovali so zástupcami samosprávnych krajov, miest a obcí, ktorých sa návrh negatívne dotýka. Združenie SK 8 tiež požiadalo poslancov a príslušné výbory NR SR, ktorým bol návrh pridelený na prerokovanie, aby ho nepodporili.



Poslanci NR SR v stredu (26. 6.) návrh posunuli do druhého čítania.