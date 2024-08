R. Trnka: Rušenie pracovných pozícií sa týka aj bývalého riaditeľa

Košice 26. augusta (TASR) - V Správe ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) aktuálne došlo k organizačnej zmene, ktorou sa znížil počet zamestnancov o osem. Rušenie miest sa týka aj bývalého generálneho riaditeľa SC KSK Antona T., ktorý po odstúpení z funkcie vlani v novembri zostal v krajskej správe ciest ako zamestnanec. Pre novinárov to po pondelkovom rokovaní Zastupiteľstva KSK potvrdil predseda kraja Rastislav Trnka.



"Správa ciest má vyše 400 zamestnancov, čiže sa tu bavíme o úplne minimálnom počte, a vrátane tých ôsmich je aj pán bývalý generálny riaditeľ," uviedol Trnka. SC KSK má podľa neho dlhodobo viac zamestnancov, ako by mala mať. "Nehovoríme o tom, že by sa rušili pracovné pozície bežných zamestnancov, ale ľudí, ktorí riadili to, čo má fungovať automaticky. Čiže, z môjho pohľadu ide len o zefektívnenie celého procesu," skonštatoval.



Už vlani v októbri KSK informoval, že v správe ciest nastáva zmena organizačnej štruktúry, pričom v prvej fáze sa počet zamestnancov znížil o 29. Súviselo to podľa samosprávy s modernizáciou techniky, obnovou vozového parku a zvýšením produktivity práce.



Na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva vystúpila v rámci bodu otvorená samospráva zástupkyňa odborovej organizácie v SC KSK Eva Uharčeková, ktorá kritizovala aktuálne rušenie pracovných miest ako neštandardné. "Dotknutí zamestnanci sa o organizačnej zmene dozvedeli tak, že prišli do práce a zistili, že sa nevedia pripojiť do svojho počítača. Oznámili im to najprv kolegovia s tým, že dokument, dodatok k organizačnému poriadku, bol zverejnený na intranete. Ich miesta boli z večera do rána zrušené," povedala. Následne dotknutých pracovníkov podľa nej zvolával zamestnávateľ a odovzdával im oznámenia o zrušenom mieste.



Strata pracovného miesta sa podľa nej týka vedúcich stredísk Michalovce, Trebišov, Moldava a Rožňava, vedúceho referenta riadenia procesov, vedúceho oddelenia ľudských zdrojov, vedúceho právneho oddelenia a bývalého generálneho riaditeľa. Poukázala ďalej na podozrenie, že zamestnávateľ nepostupuje v súlade so zákonom a hrozia pracovnoprávne spory. V prípade bývalého šéfa SC Uharčeková uviedla, že odborári s rozviazaním pracovného pomeru súhlasia.



Súčasný generálny riaditeľ SC KSK Vladimír Žiarný pred poslancami obhajoval organizačnú zmenu z 15. augusta ako prirodzený proces. "Očakávam pozitívny výsledok priameho riadenia, posilnenie úlohy cestmajstra - to je ako stavbyvedúci, viac odvedenej práce na ceste a menej papierov," povedal.



Bývalý generálny riaditeľ Anton T. sa vzdal funkcie 23. novembra 2023, tesne pred mimoriadnym zasadnutím krajského zastupiteľstva zvolaným s cieľom odvolať ho. Polícia ho predtým obvinila z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní. "Podľa mojich informácií sa pán T. vrátil na tú pozíciu, na ktorej pôsobil pred tým, ako bol vymenovaný za generálneho riaditeľa, respektíve na obdobnú pozíciu, ktorá mu mala byť ponúknutá," povedal Trnka k jeho doterajšej pozícii. Pred vymenovaním na čelo správy ciest v roku 2020 bol Anton T. vedúcim oddelenia riadenia a organizácie.