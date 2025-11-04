Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
R. Trnka: Úrad aj organizácie kraja budú 17. novembra zatvorené

Na snímke Rastislav Trnka. Foto: TASR - František Iván

Zrušenie dňa pracovného pokoja 17. novembra je súčasťou konsolidačného balíka opatrení, ktorý v septembri schválil parlament.

Autor TASR
Košice 4. novembra (TASR) - Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) bude v pondelok 17. novembra, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, zatvorený. Všetky organizácie KSK dostali tiež takúto možnosť. Informoval o tom predseda KSK Rastislav Trnka na sociálnej sieti.



Rozhodol tak napriek tomu, že tento rok došlo k zrušeniu 17. novembra ako dňa pracovného pokoja. „Chcem, aby kolegyne a kolegovia z kraja mohli mať priestor spomenúť si, prečo v roku 1989 ľudia vyšli do ulíc a možno aj symbolicky 'štrngnúť kľúčmi' za slobodu a demokraciu,“ uviedol.

Dodal, že nejde len o spomienku na minulosť. „Je to aj pripomenutie, že sloboda nie je samozrejmosť - musíme ju každý deň udržiavať živú, v malých aj veľkých rozhodnutiach,“ skonštatoval.

Zrušenie dňa pracovného pokoja 17. novembra je súčasťou konsolidačného balíka opatrení, ktorý v septembri schválil parlament.
