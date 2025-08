Trnka: Vládny audit v Košickom kraji nezistil pochybenia

Košice 1. augusta (TASR) - Vládny audit v projekte Košického samosprávneho kraja (KSK) na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice nezistil pochybenia a verejné peniaze boli použité účelne a transparentne. Uviedol to v piatok predseda KSK Rastislav Trnka v reakcii na policajné vyšetrovanie v súvislosti s projektom biodiverzity a obvinenia, že práce neboli vykonané v plnom rozsahu a vznikla škoda za milióny eur.



Trnka opätovne odmietol obvinenia zo zneužitia eurofondov a kritizoval postup policajného vyšetrovania. Poukázal pritom na výsledky vládneho auditu, ako aj predchádzajúce kontroly projektu z úrovne ministerstva životného prostredia. „Jednoducho, v tomto prípade sa nenašli žiadne pochybenia. To znamená, že výdavky boli zákonné, oprávnené, správne zaúčtované a všetky kroky KSK boli podľa príslušnej legislatívy,“ uviedol Trnka na tlačovej konferencii. Nenašli sa podľa neho ani žiadne konflikty záujmov.



KSK informoval, že Úrad vládneho auditu preveril projekt do detailov a kontrolu realizovalo 15 odborníkov podľa platného zákona. Preverovali všetko od účtov a výdavkov, cez verejné súťaže na dodávateľov, až po práce v lesoch pri Gelnici a Dobšinej.



Na projekte podľa KSK pracovalo 25 odborníkov - 18 externých a sedem z kraja. Išlo o špecialistov na rôzne oblasti - skúmanie podložia a pôdy, geológiu, vodné hospodárstvo, životné prostredie, geodéziu a ochranu prírody. Projekt prešiel kontrolami počas celej realizácie spolu trikrát.



„Je zarážajúce a smutné, že projekt, za ktorým stojí 25 odborníkov, znevažujú neodborníci a laici. Rešpektujem kontrolné mechanizmy štátu, ale toto už vyzerá ako šikana zo strany vyšetrovateľov, ktorí si ani nedali námahu urobiť si poriadok v pojmoch. Vyšetrovateľka si poplietla rozlohu katastrálnych území s rozlohou realizovaných opatrení,“ uviedol Trnka.



Polícia 10. júla informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,52 milióna eur. Vyšetrovanie sa týka závažnej trestnej činnosti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Podľa polície napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche, došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi. Spôsobená škoda mala dosiahnuť zhruba 3,9 milióna eur.



„Na samite v Kolumbii nám odborníci tlieskali, doma nás neodborníci spochybňujú vykonštruovanými Kolumbiami. Ako sa má spoločnosť naučiť rešpektovať odborníkov, keď už ani niektorí vyšetrovatelia sa neštítia šíriť dezinformácie," skonštatoval Trnka.



Projekt odborne garantovala profesorka Martina Zeleňáková, ktorá uviedla, že práce boli zrealizované podľa pripravenej štúdie a projektovej dokumentácie. Zachytávaná voda líniovými stavbami zahŕňa plochu 2500 hektárov. „Voda neodteká do nižšie položených území, ale je zadržaná v lese a pomáha mu, aby ďalej rástol, aby sa tam zvyšovala biodiverzita, rôznorodosť rastlín a živočíchov a aby ten les žil,“ povedala.



Generálny riaditeľ spoločnosti Envigeo Pavol Tupý, ktorý riešil geologickú časť projektu, v súvislosti s nákladmi uviedol, že jednotková cena opatrení bola daná pred realizáciou projektu autorizovaným inžinierom v oblasti cenotvorby.