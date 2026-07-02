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Rača bude mať nového poslanca, má sa ním stať J. Dobšovič
V poslaneckom zbore nahradí Miloša Máťuša, ktorý prišiel o mandát pre absenciu na rokovaniach poslaneckého zboru.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Bratislavská Rača bude mať nového poslanca. Stane sa ním Juraj Dobšovič, ktorý by mal zložiť sľub na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. V poslaneckom zbore nahradí Miloša Máťuša, ktorý prišiel o mandát pre absenciu na rokovaniach poslaneckého zboru. Informuje o tom starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.
Mandát zanikol poslancovi na základe príslušného paragrafu zákona o obecnom zriadení. Podľa neho mandát poslanca zaniká, ak sa „počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva“.
V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva platí, že ak zanikol mandát poslanca zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode. Podľa zápisnice z komunálnych volieb z 29. októbra 2022 je ním za volebný obvod 1 - Rača Juraj Dobšovič.
„Milošovi Máťušovi chceme poďakovať za jeho dlhoročnú prácu, aktívny prístup a prínos pri rozvoji mestskej časti. Počas výkonu svojho mandátu sa podieľal na riešení viacerých dôležitých tém a rozhodnutí v prospech obyvateľov Rače,“ píše Drotován. Budúcemu novému poslancovi praje veľa energie a správnych rozhodnutí pri výkone mandátu i konštruktívnu spoluprácu v prospech ďalšieho rozvoja mestskej časti.
Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva má byť 22. septembra.
Mandát zanikol poslancovi na základe príslušného paragrafu zákona o obecnom zriadení. Podľa neho mandát poslanca zaniká, ak sa „počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva“.
V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva platí, že ak zanikol mandát poslanca zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode. Podľa zápisnice z komunálnych volieb z 29. októbra 2022 je ním za volebný obvod 1 - Rača Juraj Dobšovič.
„Milošovi Máťušovi chceme poďakovať za jeho dlhoročnú prácu, aktívny prístup a prínos pri rozvoji mestskej časti. Počas výkonu svojho mandátu sa podieľal na riešení viacerých dôležitých tém a rozhodnutí v prospech obyvateľov Rače,“ píše Drotován. Budúcemu novému poslancovi praje veľa energie a správnych rozhodnutí pri výkone mandátu i konštruktívnu spoluprácu v prospech ďalšieho rozvoja mestskej časti.
Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva má byť 22. septembra.