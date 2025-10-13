< sekcia Regióny
Rača hľadá osobnosti, prijíma nominácie na ocenenie Račianske srdce
Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Bratislavská Rača hľadá ďalšie svoje osobnosti, mestská časť preto prijíma nominácie na ocenenie Račianske srdce. Návrhy môže verejnosť posielať do 31. decembra. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného. Informuje o tom na svojom webe.
„Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti - športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti,“ pripomína samospráva.
Nominácie na ocenenie je možné posielať do konca kalendárneho roka poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy eliska.kralikova@raca.sk. Bližšie informácie spolu so štatútom ocenenia sú zverejnené na webe mestskej časti.
