Rača má pochybnosti o projekte LBG arény, investor ich odmieta

Bratislava 26. apríla (TASR) - Bratislavská mestská časť Rača má pochybnosti o projekte multišportovej LBG arény, ktorý už niekoľko rokov chce realizovať rovnomenná spoločnosť v území ohraničenom ulicami Černockého, Kadnárova, Hečkova a Žitná. Račiansky starosta Michal Drotován si myslí, že investor nemá žiadne reálne financie na výstavbu. Spoločnosť LBG aréna výhrady odmieta a deklaruje finančnú stabilnosť i vážny záujem v projekte pokračovať.



"Keďže LBG aréna nezačala stavať hlavnú stavbu v termíne stavebného povolenia a ani nepožiadali v danom termíne o predĺženie platnosti, tak nemajú 17 mesiacov stavebné povolenie na hlavnú stavbu," uviedol na sociálnej sieti račiansky starosta. Tvrdí taktiež, že na danom pozemku posledný rok neprebiehajú žiadne práce a viac ako štyri roky nie je platná banková záruka v prospech Rače vo výške 300.000 eur.



"Spoločnosť nám zatiaľ nevydokladovala ani financovanie danej stavby a ani časový harmonogram prác. Nepredložili dosiaľ výkaz výmer a ani realizačný projekt," skonštatoval Drotován.



Mestská časť s investorom v minulosti uzatvorila zmluvu o nájme pozemkov. Starosta momentálne avizuje, že samospráva urobí všetky kroky na to, aby sa pozemky (vo výmere viac ako 27.000 štvorcových metrov) mohli opätovne v plnom rozsahu využívať na športovanie verejnosti a neboli naďalej blokované.



Spoločnosť LBG aréna v liste, ktorý pred pár dňami zaslala mestskej časti, deklarovala vážny záujem v projekte pokračovať. "Sme pripravení diskutovať o dielčích problémoch a ich riešeniach, no požadujeme aj posun postoja mestskej časti viac do úlohy partnera a nie prekážky v ďalšom postupe," uviedol investor. Neexistujú podľa neho dôvody na odstúpenie od nájomnej zmluvy. Lehota na vybudovanie stavby podľa neho neuplynula.



Tvrdí, že v projekte od začiatku konal a aj napriek obštrukciám získal potrebné povolenia. Skritizoval zároveň rýchlosť konania stavebného úradu či postup odboru životného prostredia mestskej časti. Odmieta, že by ostal nečinný. "Zazmluvnili sme generálneho dodávateľa stavby a začali s výkonom jednotlivých stavebných prác," uviedla spoločnosť s tým, že stavenisko odovzdali dodávateľovi na jeseň 2020.



"Stavbu sme začali v riadnom termíne," uviedol investor. Komplikácie mu, ako tvrdí, spôsobila koronakríza, nárast cien stavebných materiálov či "nezákonné neodkladné opatrenie", pre ktoré musel minulý rok práce na vyše polroka zastaviť.



Spoločnosť LBG aréna v rokoch 2014-2015 informovala, že plánuje v Rači výstavbu športového areálu s hokejovou halou, plavárňou či fitnes za približne deväť miliónov eur. V projekte figuroval aj bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský. Ten mal byť športový garant zámeru. Od septembra 2020 už v projekte podľa račianskeho starostu nie je.