Rača nesúhlasí so štúdiou, ktorá preveruje, kde stavať nájomné byty

Bratislava 30. apríla (TASR) – Bratislavská mestská časť Rača nesúhlasí s návrhom urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy. V nej hlavné mesto vytypovalo 13 lokalít, z toho štyri v Rači, kde zvažuje stavať nové nájomné byty. Račianska samospráva naďalej žiada akceptovanie jej zásadných požiadaviek na vypustenie lokalít Račianska a Pekná cesta.



"Tiež trváme na tom, že akákoľvek zmena územného plánu na ďalšiu výstavbu v lokalite Východné musí byť viazaná na predĺženie komunikácie Na pántoch a vybudovanie spojovacej komunikácie s Východnou mimo súčasne zastavané územie," uviedol na sociálnej sieti račiansky starosta Michal Drotován.



Z daného návrhu nie je podľa neho jasné, aké percento majú tvoriť nájomné byty a aké percento komerčné byty developerov na predaj. "Tiež nie je jasné, akým spôsobom boli vybrané predmetné lokality konkrétnych developerov. Žiadame o jasné a transparentné vysvetlenie," uviedol s tým, že v prípade neakceptovania požiadaviek mestskej časti bude Rača žiadať stiahnutie celého materiálu z procesu možných zmien územného plánu. V štúdii sú vytypované lokality v Rači na Pastierskej, Peknej ceste, Račianskej a Východnej.



Hlavné mesto reagovalo, že proces prerokovania urbanistickej štúdie, ktorá je územnoplánovacím podkladom na zmeny a doplnky územného plánu, slúži práve na to, aby bol participovaný jej obsah s verejnosťou. "Teda overili v nej navrhované lokality aj z hľadiska ich akceptovateľnosti a pripomienok nielen odborníkov, ale aj občanov. Po prerokovaní obstarávateľ vyhodnotí došlé pripomienky. Jeden z možných spôsobov akceptácie tých, ktoré vyhodnotí ako vecne oprávnené, je, že danú lokalitu z čistopisu vypustí," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Magistrát tvrdí, že ak by zo štúdie hneď na začiatku vypustil všetky lokality, ku ktorým má dotknutý starosta či niektorý poslanec mestskej časti výhrady, pravdepodobne by nemal aké lokality participovať s verejnosťou. Pripomína, že Bratislava má iba jedno percento nájomných bytov, napríklad oproti Viedni, ktorá má nájomných bytov z celkového počtu tretinu. Bratislava by potrebovala minimálne 10.000 nájomných bytov, aby sa vyrovnala mestám v rozvinutých krajinách v Európe.



"Jeden z pilierov v koncepcii nájomného bývania sú rekonštrukcie a adaptácie. Mesto rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva, a ktoré sú nevyužívané a v zlom fyzickom stave. Zároveň sa snaží o vlastnú výstavbu. Súčasťou prípravy nových projektov budú a sú architektonické súťaže či participácia s obyvateľmi," spresnila Rajčanová.



V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky pripravuje hlavné mesto aj kroky smerujúce k spolupráci so súkromným sektorom v oblasti dostupného nájomného bývania. Jednou z možností je nadobúdanie nových bytov zhotovených súkromným sektorom do portfólia mestských nájomných bytov, druhou sú spoločné projekty s finančnými inštitúciami. "Inak ako získavaním nových nájomných bytov či rekonštrukciami, vlastnou výstavbou alebo v spolupráci so súkromným sektorom, dopyt po nájomných bytoch nikdy neuspokojíme," poznamenala hovorkyňa.