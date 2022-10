Rača odporúča voličom, aby vchádzali za paraván pripravení

Bratislava 29. októbra (TASR) - Bratislavská mestská časť Rača odporúča voličom, aby za paraván vchádzali pripravení. Jarmila Ďuríková z miestneho úradu pripomína, že zoznam kandidátov si môžu naštudovať na nástenke pred vstupom alebo na webovej stránke mestskej časti.



Pred volebnými miestnosťami sa podľa jej slov tvoria dlhé rady, a to najmä preto, lebo ľudia sa v predstihu neinformovali o kandidátoch. "Byť 20 minút za paravánom zdržuje ostatných. Paravánov nie je všade dosť, nedá sa ich tam dať desať, keď máte kapacitu na tri," priblížila pre TASR Ďuríková.



"Najjednoduchšie je prísť, prečítať si to pred volebnou miestnosťou, buď priamo z nástenky, alebo z informačného panelu. Tam majú všetkých kandidátov a pri vstupe do volebnej miestnosti budú informovaní, budú vedieť, koho zakrúžkujú a nebudú zdržovať druhých voličov," vysvetlila. Ďuríková zároveň pripomenula, že v prípade akýchkoľvek otázok sa voliči môžu obrátiť na členov okrskovej volebnej komisie.