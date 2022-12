Bratislava 3. decembra (TASR) – Bratislavská mestská časť Rača odstúpila od zmluvy o nájme so spoločnosťou LBG Aréna. Tá chce už niekoľko rokov v území ohraničenom ulicami Černockého, Kadnárova, Hečkova a Žitná zrealizovať rovnomenný projekt multišportovej haly. Mestská časť to odôvodňuje tým, že ani po ôsmich rokoch nedošlo k reálnemu plneniu zmluvy zo strany spoločnosti, predložené neboli ani požadované podklady vrátane finančného krytia. Podniknutie istých krokov avizovalo jej vedenie už pred časom.



"Mestská časť už niekoľko rokov dostáva od spoločnosti na otázku financovania odpovede, že peniaze majú, ale je to obchodné tajomstvo. Osem rokov považujeme za dostatočne dlhú dobu, aby akákoľvek spoločnosť predložila reálny a odkontrolovateľný plán financovania," skonštatoval na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován.



Spoločnosť podľa neho od roku 2014 hodnoverne nevydokladovala spôsob financovania prekládky vodovodu a potoka, samotnej výstavby stavby ani jej prevádzky v budúcnosti. Napriek viacerým výzvam samosprávy nebol okrem finančných zdrojov predložený mestskej časti ani harmonogram prác. Dementuje tiež tvrdenia spoločnosti o výstavbe poukazujúc na to, že na predmetnom území za posledných 20 mesiacov neprebiehajú žiadne stavebné práce.



"Keďže má mestská časť záujem, aby daný areál bol využívaný na šport a rekreáciu obyvateľov, nie je možné čakať ďalších 22 rokov, či sa spoločnosti podarí získať financovanie daného zámeru," podotkol Drotován. Pôvodná zmluva bola uzavretá do roku 2044. Samospráva plánuje v budúcnosti obstarať urbanistickú štúdiu projektu na otvorené športoviská. Pred návrhom zadania deklaruje tiež verejnú diskusiu.



Spoločnosť na otázky TASR zatiaľ nereagovala. V minulosti však deklarovala vážny záujem v projekte pokračovať. Dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa nej neexistujú. Investor zároveň uviedol, že v projekte od začiatku konal a aj napriek obštrukciám získal potrebné povolenia. Skritizoval zároveň rýchlosť konania stavebného úradu či postup odboru životného prostredia mestskej časti. Odmietol, že by ostal nečinný.



"Stavbu sme začali v riadnom termíne," uviedol investor. Komplikácie mu podľa jeho vyjadrení spôsobila koronakríza, nárast cien stavebných materiálov či "nezákonné neodkladné opatrenie", pre ktoré musel minulý rok práce na vyše polroka zastaviť.



Spoločnosť LBG aréna v rokoch 2014 - 2015 informovala, že plánuje v Rači výstavbu športového areálu s hokejovou halou, plavárňou či fitnes približne za deväť miliónov eur. V projekte figuroval aj bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský. Ten mal byť športový garant zámeru. Od septembra 2020 už v projekte podľa račianskeho starostu nie je.