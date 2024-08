Rača otvára na Kadnárovej ulici novú škôlku kruhového tvaru

Bratislava 28. augusta (TASR) - Bratislavská Rača otvára v septembri v poradí deviatu materskú školu (MŠ), a to na Kadnárovej ulici. Spomedzi ostatných je iná architektonickým spracovaním, keďže ide o drevostavbu kruhového tvaru. Stojí na mieste bývalej vinárne, ktorá bola asanovaná. Náklady dosiahli približne 2,3 milióna eur, z toho necelých 1,6 milióna bolo z eurofondov. Mestská časť tak mohla prijať všetky deti od troch rokov.



"Naša škôlka je architektonicky zaujímavá. Sami sme zvedaví, ako tu budú deti fungovať, keďže je to škôlka, ktorá nemá rohy," uviedol pre TASR starosta Rače Michal Drotován.



Ide o jednopodlažný objekt so zelenou strechou a vnútorným átriom. Kruhový tvar je využívaný na presvetlenie herní cez vonkajšiu fasádu aj fasádu átria, okná sú podsvietené a majú rôzne tvary. Kapacita je viac ako 80 detí v štyroch triedach, v úvodnom školskom roku ju bude navštevovať 40 predškolákov v dvoch triedach. Škôlku začali miestni obyvatelia nazývať "krasňanské UFO".



Starosta priznáva, že povoľovací proces bol náročný, keďže trval o viac ako rok a pol dlhšie ako pôvodne predpokladali. Projekt bol totiž v minulosti spájaný s petíciami. "Čo sa týka námietok obyvateľov, myslím si, že nie je lepšou referenciou ako to, že niektorí obyvatelia, ktorí namietali voči tejto škôlke, sem hlásia svoje deti," poznamenal Drotován.



Verí zároveň, že najmä drevo bude mať pozitívny vplyv na vyučovací proces. Zaujímavé bude podľa neho sledovať napríklad to, či bude absencia detí z dôvodu chorobnosti nižšia, ako je štandardne v betónových budovách. Stavba je okrem toho koncipovaná tak, aby bez nutnosti väčších zásahov mohla slúžiť aj na iné účely. Vzhľadom na demografický vývoj mestská časť predpokladá, že by v nej v budúcnosti mohla napríklad poskytovať služby seniorom.



Začiatky projektu siahajú do roku 2018, keď poslanci odsúhlasili návrh na odkúpenie budovy bývalej vinárne Tramín. Neskôr došlo k vyrovnaniu pozemkov a vypracovaniu overovacej analýzy stavby pre umiestnenie materskej školy. Projekt bol v minulosti spájaný aj s petíciami. Starosta pritom viackrát zdôraznil, že nie je možné postaviť škôlku pri akceptovaní všetkých námietok účastníkov konania. V roku 2021 boli niektoré z pripomienok do projektu zapracované, odvolanie obyvateľov bolo oficiálne zamietnuté v roku 2022. V danom roku bola aj budova asanovaná. Vo februári 2023 bol schválený úver, o tri mesiace neskôr sa začali stavebné práce.