Rača plánuje vybudovať pobytové zariadenia tzv. rodinného typu

Bratislava 9. júla (TASR) - Jednou z investičných priorít na najbližšie roky bude pre bratislavskú Raču vybudovanie pobytových zariadení opatrovateľskej služby tzv. rodinného typu s kapacitou do 12 klientov. Samospráva chce aj takto reagovať na demografický vývoj a postupne zvyšujúci sa dopyt seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť. Plán schválili miestni poslanci, ktorí odobrili návrh na doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb ako strategického dokumentu mestskej časti.



"Aktuálne hľadáme možné riešenia a spôsoby spolupráce. Či už zmenou využitia budov obce, vybudovaním nového zariadenia na zelenej lúke, ale aj v spolupráci so súkromnými stavebníkmi," konštatuje starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.



Samospráva poukazuje na to, že podiel seniorov s vyšším stupňom odkázanosti (V. a VI. stupeň) podľa analýz seniorskej vrstvy obyvateľstva vzrástol za posledné tri roky o 25 percent. Na území mestskej časti narastá dopyt napríklad aj o krátkodobú pobytovú sociálnu službu. Pomohla by napríklad pri situáciách výrazného zhoršenia zdravotného stavu s vážnymi obmedzeniami. Občanovi by umožnila rehabilitáciu, jeho rodine by zároveň vytvorila nevyhnutný časový priestor na prispôsobenie prostredia domácnosti na starostlivosť o svojho príbuzného. Týka sa to debarierizácie či vybavenia zdravotnými pomôckami.



Zámerom mestskej časti je preto doplniť sieť komunitných sociálnych služieb pre seniorov o nízkokapacitnú pobytovú sociálnu službu. Nejde teda o niekdajšie domovy seniorov, ale o pobytové zariadenie pre tých, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť a nemajú degeneratívne ochorenie mozgu. Takýchto klientov rieši prioritne Bratislavský samosprávny kraj.



"Je to projektová výzva na niekoľko rokov, takže prvotným cieľom je začať stavať aspoň jedno takéto zariadenie v horizonte do roku 2026," podotýka Drotován. Strednodobým cieľom je podľa neho mať v mestskej časti najmenej tri takéto zariadenia, teda pre 36 klientov. "Ideálne v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi," dopĺňa Drotován.



Mestská časť disponuje niekoľkými podpornými službami - troma dennými centrami a dovozom obedov, terénnou službou (domáca opatrovateľská služba) a ambulantnou sociálnou službou (denný stacionár).