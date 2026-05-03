Rača pokračuje v rekonštrukcii Kultúrneho strediska Žarnovická
Zo stavby počas prác odviezli stavebný odpad, išlo o zmiešaný stavebný odpad, pôvodnú hliníkovú konštrukciu, ale aj azbest.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Bratislavská Rača pokračuje v rekonštrukcii Kultúrneho strediska (KS) Žarnovická, ktoré je pre mestskú časť dôležitým objektom pre komunitný život a knižnicu. Odstránená bola veľká časť budovy, ktorú už nebolo možné použiť, a tiež azbest. Aktuálne prebieha izolácia základovej dosky a osádzanie retenčnej nádrže. Pre TASR to uviedol starosta Rače Michal Drotován.
„Objekt sa nachádzal v zlom technickom stave, z dôvodu statiky je potrebné vybudovať novú oceľovú konštrukciu. V pôvodnej budove bolo tiež veľké množstvo azbestu a na pôvodnú konštrukciu nebolo možné osadiť izolačné sklá alebo zelenú strechu, prípadne solárne panely,“ skonštatoval Drotován.
Zo stavby počas prác odviezli stavebný odpad, išlo o zmiešaný stavebný odpad, pôvodnú hliníkovú konštrukciu, ale aj azbest. V súčasnosti pokračujú práce na izolácii základovej dosky a s osádzaním retenčnej nádrže na dažďovú vodu. Následne sa pristúpi k montáži oceľovej konštrukcie, ktorá bude tvoriť základ budovy v budúcnosti.
Rekonštrukcia by mala trvať približne 18 mesiacov, následne je plánovaná kolaudácia a zariaďovanie objektu. Stavebné práce by mali stáť 2,63 milióna eur, niekoľko stoviek tisíc eur by malo stáť zariadenie objektu. Náklady sú podľa starostu pokryté z úveru a suma 850.000 eur má byť v budúcnosti prefinancovaná z eurofondov na základe schválneho projektu v Rade partnerstva.
Obnovenú budovu by chcela mestská časť otvoriť na prelome rokov 2027 a 2028, termín podľa starostu naďalej platí. „Veríme, že tento termín sa podarí dodržať a začiatkom roka 2028 bude už priestor funkčný pre komunitu a takisto aj ako knižnica,“ podotkol starosta Rače.
Mestská časť má v pláne aj druhú etapu projektu, tá však bude témou až po tohtoročných jesenných voľbách. „Ohľadom druhej etapy, jej realizácie a financovania sa budeme rozprávať s novým zastupiteľstvom, ktoré vznikne po októbri 2026. Zatiaľ nie je táto otázka uzavretá a nie je tam ukončené ani stavebné konanie,“ poznamenal Drotován.
Po ukončení rekonštrukcie vznikne v KS Žarnovická komunitné centrum pre všetky vekové kategórie, kaviareň a multimediálna knižnica. Projekt má aj vlastnú webovú stránku www.zarnovicka.sk, kde sú všetky aktuálne informácie.
Budova bola postavená v roku 1984, z veľkej časti bola donedávna v pôvodnom stave. V minulosti sa rekonštruovali sociálne zariadenia a čiastočne strecha.
