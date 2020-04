Rača pripravuje rôzne typy pomoci pre viaceré skupiny obyvateľov

Bratislava 8. apríla (TASR) – Bratislavská Rača pripravuje v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu viaceré opatrenia a rôzne typy pomoci cielené na viaceré skupiny obyvateľov. Pomoc totiž podľa mestskej časti nepotrebujú len seniori, ale aj niektoré mnohodetné rodiny či osamelé matky. Pomocnú ruku ponúka samospráve takmer 100 dobrovoľníkov i miestny dobrovoľný hasičský zbor.



"Toto náročné obdobie neprináša iba zdravotné ohrozenia pre starších a chronicky chorých ľudí. Medzi nami pribúdajú mladé rodiny, ktoré prežívajú ohrozenie existenčnou krízou, pribúdajú osamelé matky, ktoré z dôvodu starostlivosti o dieťa nemôžu vykonávať svoju prácu, pribúdajú mnohodetné rodiny, ktoré stratili hlavný príjem," skonštatoval starosta Rače Michal Drotován.



Mnohým najstarším obyvateľom boli v prvom rade rozdistribuované ochranné rúška, dobrovoľníci pomáhajú s nákupmi potravín, liekov či vybavovaním vecí na pošte. Strava je seniorom vydávaná v jednorazových obaloch z okienka, pre tých so zvýšeným rizikom je rozvážaná v obedároch, ktoré sú denne dezinfikované. Mestská časť tiež pripravuje rozvoz balenej stravy.



Miestne oddelenie sociálnych vecí pripravuje humanitárny projekt na podporu nízkopríjmových rodín s malými deťmi. Vznikli nové sociálne komunity rodín zosieťovaných okolo učiteľov tried, rodiny spájajú nápady na učenie a trávenie voľného času.



"Na infolinku telefonovalo viac ako 200 osamelých starších ľudí, ktorí v tomto náročnom čase nemajú komu povedať, čo prežívajú a potrebujú. Mnohí neskôr zatelefonujú so svojím poďakovaním," doplnila Ema Mária Ondrušková z oddelenia kultúry a komunikácie miestneho úradu s tým, že lokálne občianske združenia prichádzajú s nápadmi pomoci pre ľudí bez domova.



S potravinovými balíčkami a balíčkami hygienického tovaru pomohol aj jeden z obchodných reťazcov. Podobná pomoc sa ušla i mnohým ďalším mestským častiam, ako Petržalka, Karlova Ves či Ružinov. "Viac než 200 potravinových balíkov roznášajú zamestnanci Cultus Ružinov tým najzraniteľnejším z nás. Cestu si nájdu k sociálne ohrozeným a málo mobilným seniorom z našich databáz, niekoľko z nich poskytneme aj krízovému centru pre týrané ženy a matky s deťmi," píše starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



Rozvoz potravinových balíčkov pre sociálne slabších spustila pred veľkonočnými sviatkami aj Dúbravka. "Do každého balíčka, ktorý obsahuje trvanlivé potraviny a drogériu, pribalila mestská časť aj dve rúška vytvorené dúbravskými dobrovoľníčkami," uviedla hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová s tým, že ovocie a iné dary ďalších obchodných reťazcov smerovali aj do miestnych seniorských zariadení.



Hovorkyňa pripomína, že samospráva zriadila tzv. Dúbravskú linku pomoci pre seniorov. Najstarší obyvatelia ju môžu kontaktovať na mobilnej nonstop linke 0948 350 723, na pevnej linke 02/6920 2545 a prostredníctvom e-mailu pomoc.seniorom@dubravka.sk. Odbornú psychologickú bezplatnú pomoc a poradenstvo nájdu záujemcovia aj na čísle 0908 166 828.