Rača vyhlásila zbierku na reštaurovanie poškodenej sochy sv.Floriána

Bratislava 2. októbra (TASR) - Bratislavská mestská časť Rača vyhlásila verejnú zbierku na kompletné odborné reštaurovanie sochy sv. Floriána z 18. storočia, ktorú v lete niekto neodborne "premaľoval". Informuje o tom starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.



"Po neodbornom zásahu v lete sme hľadali cestu, ako dať túto sochu do poriadku. Keďže socha nemá oficiálne majiteľa, rozhodli sme sa urobiť zbierku na jej kompletnú odbornú reštauráciu," približuje Drotován.



Mestská časť verí, že aspoň časť peňazí sa podarí vyzbierať spoločne medzi obyvateľmi či lokálnymi firmami.



Šéf miestnej samosprávy v júli informoval, že sochu sv. Floriána poškodil neznámy páchateľ. Zhodnotil to ako maximálne nevhodný zásah a poškodenie historickej sochy z roku 1721. O danej aktivite nebola informovaná ani mestská časť, ani fara Rača. "Mrzí nás, ak tento neodborný zásah do sochy aj Kaplnky sv. Anny mohol spôsobiť nezvratné poškodenie a degradáciu," poznamenal vtedy Drotován.



Miestna samospráva pritom tento rok pripravovala kompletnú umelecko-reštaurátorskú obnovu sochy.