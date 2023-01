Rača zvyšuje od januára poplatky v materských a základných školách

Bratislava 4. januára (TASR) – Bratislavská Rača zvyšuje od januára poplatky v materských školách (MŠ) a základných školách (ZŠ) vo svojej pôsobnosti. Dôvodom je udržateľnosť služieb zo strany mestskej časti v reakcii na rast cien energií i zníženie príjmov samospráv zo strany štátu. Poplatky sa zvyšujú o 50 percent. Mestská časť zároveň pripomína, že toto zvýšenie je nižšie ako daňový bonus.



"Z dôvodu zásahov štátu nás čaká náročné obdobie, pre nás je prioritou naďalej rozvíjať naše škôlky a školy. Pevne verím, že rodičia pochopia, že zvyšovanie je v súčasnej situácii nevyhnutné," skonštatoval starosta Rače Michal Drotován.



Poplatky za škôlky sa od 1. januára zvyšujú o 19 eur a pre školské družiny o 15 eur. Režijné náklady v jedálni sa v prípadne základných škôl zvyšujú o päť eur, pri škôlkach o šesť eur. Samospráva zároveň upriamuje pozornosť na to, že dané zvýšenie poplatkov je nižšie ako nárast daňového bonusu na dieťa. Bonus je do výšky 140 eur na dieťa.



Zvyšovanie poplatkov je podľa mestskej časti nevyhnutné, aby bolo možné ponechať poplatky za škôlku a školský klub detí (ŠKD) za dve deti v rodine, za tretie a ďalšie ho naďalej nebude treba platiť. Dôvodom je aj ponechanie príspevku pre viacdetné rodiny a rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), príspevku pri narodení dieťaťa, dotácií, organizovania kultúrnych podujatí pre deti či pokračovanie opráv škôl a škôlok. Zvýšenie poplatkov má okrem toho pomôcť pri financovaní zariadenia školy a vybudovania vonkajšieho areálu ZŠ Plickova, novej škôlky Kadnárova či na prenájom pre alokované pracovisko MŠ Barónka.



"Bez tohto zvýšenia by sme museli časť financií pre tieto projekty (kapitálové výdavky) presunúť do bežných výdavkov. A teda neivestovať do rozvoja, ale financie, takpovediac, prejesť," vysvetľuje Drotován s tým, že pri zvýšení ide o časť peňazí, ktoré rodičia dostanú zvýšením tzv. daňového bonusu.