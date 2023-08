Račiansku ulicu opäť vytopilo, starosta chce problém riešiť s mestom

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Bratislave vytopilo počas búrky v noci na utorok (29. 8.) Račiansku ulicu. Bola preto neprejazdná. Podobná situácia nastala aj v júni. Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován informoval, že chcú problém riešiť so zástupcami hlavného mesta, požiadali ich o stretnutie.



"Posledných päť rokov bolo aj viac zrážok a nespôsobovalo to na Račianskej problémy, musí teda ísť o nejakú chybu v systéme, ktorá vznikla relatívne nedávno," napísal starosta na sociálnej sieti.



Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pre TASR nedávno uviedla, že počas prudkých lejakov dokáže behom pár minút spadnúť na určité územie aj celomesačný priemerný úhrn zrážok, čo kanalizácia nemá šancu odviesť. "Do kanalizácie v Bratislave je zaústených aj viacero potokov, ktoré stekajú z Karpát, čo tiež spôsobuje preťaženie kanalizácie, ktorá následne nie je schopná odvádzať vodu z ulíc a tá následne spôsobuje problémy priamo v meste," skonštatovala spoločnosť.



Skokovo zvýšiť kapacitu kanalizácie, ako tvrdí, nie je možné, keďže BVS prevádzkuje len v hlavnom meste zhruba 1400 kilometrov kanalizácií. "Ich kompletné nahradenie väčšími priemermi by stálo stovky miliónov eur a bolo by nutné rozkopať prakticky všetky ulice. Riešením preto je predovšetkým lepší manažment vody v prírode," uviedla vodárenská spoločnosť.



Deklaruje, že kanalizačné vpusty sa rovnako ako kanalizácie čistia podľa potreby. "Raz ročne robíme monitoring celej kanalizačnej siete, každé dva týždne sa kontrolujú kritické objekty na kanalizačnej sieti," podotkli z BVS. Mesto Bratislava v minulosti uviedlo, že v prípade mimoriadne výdatných dažďov aj napriek riadnej údržbe nie je vždy možné celkom predísť a zabrániť zaplaveniu niektorých komunikácií.



"Cieľom je vzniknuté situácie čo najrýchlejšie odstrániť. Platí, že v kritických lokalitách, akými sú napríklad podchody, umiestňujeme čerpadlá a k dispozícii má mesto aj pojazdnú techniku na odčerpávanie, ktorú nasadzuje podľa potreby," uviedli z magistrátu.