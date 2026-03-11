< sekcia Regióny
Rada mládeže Prešovského kraja podporila nápady školských parlamentov
Autor TASR
Prešov 11. marca (TASR) - Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) podporila v rámci grantovej výzvy #zlepšimeto nápady školských parlamentov stredných škôl. Študenti z Prešovského kraja spoločne priniesli nápady na modernizáciu oddychových zón, rozvoj duševného zdravia, environmentálne inovácie, ale aj priamu pomoc znevýhodneným skupinám mimo brán školy. TASR o tom informoval marketingový a PR manažér RMPK Daniel Koháni.
Projekty podľa jeho slov reflektujú päť hlavných cieľov výzvy - Zelená budúcnosť, Demokratická škola, Škola ako jedna komunita, Dobrovoľníctvo a Zlepšenie prostredia žiakov.
Medzi podporenými projektmi je napríklad projekt Dvor, ktorý spája - piknik, kino a rozhovory pod holým nebom Gymnázia Spišská Stará Ves, projekt Mosty medzi nami - sme jedna komunita Spojenej školy vo Svidníku, ďalej projekt Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku s názvom Škola, ktorá počúva: Mentoringový program na podporu začlenenia prvákov do školského kolektívu. Podporu získal i projekt Trieda bez stien Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči, či projekt Zelená oáza oddychu Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove.
„Za všetkými podporenými projektmi stojí kreativita, poctivé plánovanie a úsilie samotných študentov - členov školských parlamentov. Tento proces im poskytuje príležitosť nielen navrhnúť inovatívne riešenia pre svoje okolie, ale aj získať praktické skúsenosti s rozpočtovaním a manažmentom,“ povedal Koháni.
Celková alokovaná suma pre grantový program v roku 2026 predstavuje 7500 eur, pričom maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 600 eur. Všetky schválené projekty budú zrealizované v období od marca do konca októbra 2026.
