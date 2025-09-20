< sekcia Regióny
Rada mládeže Žilinského kraja ocení aktívne občianstvo a ľudskosť
Udelenie ocenení je plánované na 26. novembra v Martine pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Autor TASR
Žilina 20. septembra (TASR) - Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť do 4. novembra návrhy na udelenie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie projektového riadenia RMŽK Darina Čierniková.
Ceny udelia v kategóriách TOP mládežník zo školského prostredia, TOP mládežník z mimoškolského prostredia, TOP pracovník s mládežou, TOP občan, TOP projekt a Top čin ľudskosti.
„Návrhy môže predložiť právnická osoba - obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a podobne. Predkladateľom môže byť aj neformálna skupina fyzických osôb, pričom nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny. Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii,“ priblížila Čierniková.
Nominácie môžu navrhovatelia podať do 4. novembra prostredníctvom formulára. „K nominácii treba poslať na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk štyri fotografie nominovanej osoby (organizácie) a do predmetu správy uviesť ‚ocenenie 2025‘. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú nomináciu a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia. Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórii,“ dodala Čierniková.
Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť sa v Žilinskom kraji bude udeľovať po desiatykrát. „Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite,“ uviedla predsedníčka RMŽK Jana Jancová.
Udelenie ocenení je plánované na 26. novembra v Martine pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Ceny udelia v kategóriách TOP mládežník zo školského prostredia, TOP mládežník z mimoškolského prostredia, TOP pracovník s mládežou, TOP občan, TOP projekt a Top čin ľudskosti.
„Návrhy môže predložiť právnická osoba - obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a podobne. Predkladateľom môže byť aj neformálna skupina fyzických osôb, pričom nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny. Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii,“ priblížila Čierniková.
Nominácie môžu navrhovatelia podať do 4. novembra prostredníctvom formulára. „K nominácii treba poslať na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk štyri fotografie nominovanej osoby (organizácie) a do predmetu správy uviesť ‚ocenenie 2025‘. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú nomináciu a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia. Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórii,“ dodala Čierniková.
Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť sa v Žilinskom kraji bude udeľovať po desiatykrát. „Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite,“ uviedla predsedníčka RMŽK Jana Jancová.
Udelenie ocenení je plánované na 26. novembra v Martine pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.