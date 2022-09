Rada mladých v Prievidzi sa pretransformuje na mládežnícky parlament

Prievidza 6. septembra (TASR) - Rada mladých mesta Prievidza bude od svojho nového funkčného obdobia pôsobiť ako mestský mládežnícky parlament, do ktorého si budú môcť oprávnené subjekty delegovať viac zástupcov. Novinkou bude i neformálne členstvo. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Svojich zástupcov do mládežníckeho parlamentu si môžu mládežnícke organizácie a školské parlamenty delegovať do 15. septembra. V poradnom orgáne môžu zastupovať každý subjekt dvaja ľudia," uviedol Ďureje.



Delegovaným zástupcom môže byť podľa neho fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia, teda k 20. septembru 2022, dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. "Členstvo v mládežníckom parlamente je nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca," doplnil.



Prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu mesta už od roku 2018. Zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok.