Rada partnerstva Nitrianskeho kraja schválila projektové zámery
Autor TASR
Nitra 17. marca (TASR) - Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na svojom marcovom rokovaní rozhodovala o realizácii nových rozvojových aktivít v regióne. Ako informoval NSK, členovia rady schválili 14 zámerov v hodnote viac ako 3,6 milióna eur.
Členmi Rady partnerstva samosprávneho kraja sú zástupcovia samospráv, štátnej správy a ďalších sociálnych a ekonomických partnerov. Rozhodli, že projekty financované predovšetkým zo zdrojov Európskej únie (EÚ) pôjdu na modernizáciu čistiarní odpadových vôd i obnovu vodovodov a kanalizácií. „Investície budú smerovať aj do recyklácie odpadu a výstavby kompostární, do revitalizácie parkov a výsadby zelene. Podporia tiež rekonštrukcie a opravy mostov, dopravnej infraštruktúry, modernizáciu ciest a chodníkov. Priamo tak zlepšia život obyvateľov v kraji,“ uviedol Úrad NSK.
V Nitrianskom kraji bolo doteraz schválených 158 projektových zámerov a podaných 151 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za takmer 133 miliónov eur. „Úspešnosť NSK pri využívaní alokácie zo zdrojov EÚ je 93,27 percenta. Je tak od začiatku aktuálneho programového obdobia lídrom medzi samosprávami v efektívnom využívaní eurofondov. Verím, že do konca júna splníme povinnosť prerozdeliť plnú výšku zo schválenej sumy 151 miliónov eur,“ skonštatoval člen rady partnerstva a poslanec NSK Daniel Balko.
Podľa jeho slov sa už teraz musia samosprávy pripravovať aj na nové programové obdobie v rokoch 2028 až 2034. „Na Slovensko má prísť vyše 19 miliárd eur. Pri vyjednávaní sa treba sústrediť na to, aby sa vplyv samospráv na prerozdelení fondov EÚ ešte posilnil,“ doplnil Balko.
