Rada partnerstva Prešovského kraja schválila projekty za 61 miliónov

Prešov 30. novembra (TASR) - Rada Partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválila v uplynulých dňoch 26 projektov za celkovo 61 miliónov eur a ďalšie tri desiatky pridala na zoznam svojich prioritných zámerov. Mali by priniesť nové cyklistické chodníky, obnovené kultúrne pamiatky, pútnické miesta i vojenské expozície, ale aj autocamping, zberné dvory či amfiteáter. Taktiež by mali prispieť k zlepšeniu vzdelávacej infraštruktúry a miestnych komunikácií. Rada tak z celkového eurofondového balíka 294 miliónov eur určeného pre kraj z Programu Slovensko prerozdelila už 242 miliónov eur na 173 projektov.



"Integrované územné stratégie je veľmi dobrý a najmä adresný koncept, ako efektívne a dobre prerozdeliť financie z Programu Slovensko - Európskeho fondu z regionálneho rozvoja a ako kvalitne čerpať eurofondové peniaze. Celkovo 26 projektov je dnes vo fáze, kedy si žiadatelia už môžu podávať na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR žiadosti o nenávratný finančný príspevok," povedal po zasadnutí Rady partnerstva PSK jej predseda a predseda PSK Milan Majerský.



V rámci školstva ide konkrétne o zámer technického stredoškolského kampusu v Starej Ľubovni a zdravotníckeho kampusu v Prešove, ako aj o projekt rekonštrukcie Evanjelickej spojenej školy v Prešove. V prípade zdravotníctva bol odobrený návrh výstavby centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Raslaviciach. Nové modernizované miestne komunikácie budú v obciach Štrbské Pleso, Spišské Podhradie, Jezersko, Nová Ľubovňa, Levoča, Lesnica a Stariná, ako aj v Bardejove či v Holčíkovciach. Projekty úpravy a revitalizácie priestranstiev sa týkajú Malého kaštieľa v Snine, okolia Warholovho múzea v Medzilaborciach i úpravy priestranstiev v Kvakovciach.



Podporený bol tiež cestovný ruch na hornom Zemplíne v okolí Domaše a Polonín. Zelenú má deväť projektových zámerov. Týkajú sa napríklad výstavby typizovaných prístavísk a promenády v okolí Domaše, obnovy hanušovského kaštieľa, Múzea športových hrdinov i Kostola Trepec v Kvakovciach, rekonštrukcie kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, obnovy farského kostola v Hanušovciach, rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach či múzea v Zboji.



Rada partnerstva PSK zároveň presunula zo svojej alokácie jeden milión eur do Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Prešov na jeho projektový zámer Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ulica Levočská, ktorý prinesie vybudovanie moderného prestupného uzla. Zároveň na zoznam prioritných zámerov Prešovského kraja pridala tri desiatky nových verejnoprospešných projektov v celkovom objeme 15 miliónov eur.



Časový rámec realizácie uvedených schválených projektov je po úspešných procesoch verejného obstarávania a podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na MIRRI v horizonte rokov 2025 až 2027.