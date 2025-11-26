< sekcia Regióny
Rada partnerstva Prešovského kraja schválila ďalšie projekty
V oblasti vodozádržných opatrení rada schválila zámer obce Prosačov, ktorý prinesie opatrenia určené na ochranu pred povodňami.
Autor TASR
Prešov 26. novembra (TASR) - Nové vodozádržné opatrenia, infraštruktúru určenú na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, zabezpečenie vodovodu a kanalizácie, infraštruktúru verejnej dopravy či novú oddychovú zónu, útulok a nové cyklotrasy by malo priniesť 32 nových projektových zámerov za celkovo 47 miliónov eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) - z Programu Slovensko. V pondelok (24. 11.) ich schválila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Na poslednom zasadnutí regionálnej platformy našich partnerov sme rovnako aktualizovali integrovanú územnú stratégiu PSK do roku 2027 s ohľadom na tému prírody ako zdroja zdravia, ktorú vnímame ako novú prioritu regionálneho rozvoja. Odobrený máme tiež presun časti územnej alokácie na Modernizovanú politiku súdržnosti, ktorej cieľom je riešiť krízu v oblasti bývania,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V oblasti vodozádržných opatrení rada schválila zámer obce Prosačov, ktorý prinesie opatrenia určené na ochranu pred povodňami. V prípade infraštruktúry určenej na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami prešiel zámer obce Zboj, kde sa bude realizovať vodovod, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd. Rovnako tak pre túto obec odobrili projekt zameraný na prístup k pitnej vode a nakladanie s odpadovými vodami.
Oblasť triedeného zberu komunálnych odpadov je bohatšia o dva nové projektové zámery, ktoré konkrétne riešia modernizáciu vybavenia existujúceho zberného dvora v Medzilaborciach a prvú etapu výstavby zberného dvora v obci Rakúsy. V Dlhom Klčove sa zas bude realizovať atraktívny zámer výstavby oddychovej zóny.
Bližšie k realizácii má až 17 projektových zámerov z oblasti verejnej dopravy. Spišská Belá bude napríklad realizovať zámer multimodálneho terminálu Tatranskej Kotliny a Štrba uspela s projektom terminálu Tatranskej Štrby. PSK plánuje v rámci opatrenia verejnej dopravy vybudovať inteligentné autobusové zastávky na ceste druhej triedy č. 537 a na štátnej ceste č. 66.
V oblasti cyklodopravy rada najnovšie schválila sedem zámerov. V rámci medzinárodnej diaľkovej cyklotrasy EuroVelo 11 sa počíta s vybudovaním cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch v Rožkovanoch, Lipanoch, Chmeľnici a v Plavnici. Zároveň sa dobuduje cyklistická infraštruktúra v Poloninách, a to v úseku Snina a zrealizujú sa tu i ďalšie etapy cyklistických projektov v úsekoch Uličské Krivé a Stakčín.
Ďalší odobrený projekt pokrýva oblasť rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva, konkrétne ide o zámer mesta Veľký Šariš, ktorý vybuduje inovačné centrum cestovného ruchu. V rámci opatrenia sociálno-ekonomických služieb sa bude realizovať projekt výstavby nového útulku Gréckokatolíckej charity Prešov.
Časový rámec realizácie uvedených schválených projektových zámerov je po úspešných procesoch verejného obstarávania a podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v horizonte rokov 2025 až 2027. Celková alokácia eurofondového balíka z Programu Slovensko určená pre Prešovský kraj je na úrovni 293 miliónov eur.
