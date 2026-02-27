< sekcia Regióny
Rada partnerstva schválila financie pre projekty v Košickom kraji
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Rada partnerstva Košického kraja (RP KK) v piatok schválila ďalší balík investícií z európskych zdrojov v aktuálnom programovom období 2021 - 2027. Ráta s podporou takmer 7,5 milióna eur pre 25 projektov, ktoré zásadne pozdvihnú kvalitu života v regiónoch. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Významná podpora smeruje podľa kraja na modernizáciu základnej školy v Jaklovciach, rekonštrukciu a vybavenie komunitného centra v Kazimíri, obnovu čistiarne odpadových vôd v Nálepkove, ale aj rekonštrukciu a prístavbu základnej umeleckej školy v Smižanoch. V Kaľave budú mať vďaka eurofondom verejný vodovod. Investície smerujú na modernizáciu ciest v Komárovciach, Bohdanovciach, Čakanovciach, Bačke, ale aj Helcmanovciach, Smižanoch, Rakovnici a Spišských Tomášovciach.
„Rada partnerstva odklepla aj investíciu do detského ihriska v Malom Kamenci. Ekologickejšie nakladať s odpadmi budú vďaka eurofondom v Janíku, Malých Trakanoch a Kechneci. Vodozádržné opatrenia pribudnú v parku v Lieskovanoch,“ informovala krajská samospráva.
V prípade projektov KSK budú investície smerovať do rekonštrukcie mosta M1843 cez potok Trnávka v obci Vojčice a do Krajského centra sociálnych služieb Zemplín v Strážskom. Vznikne tam nové zariadenie podporovaného bývania komunitného typu s kapacitou 12 miest, ktoré pomôže rozšíriť dostupnosť sociálnych služieb v regióne a podporí prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Rada partnerstva je platforma, v ktorej spolupracujú zástupcovia samospráv, štátu, podnikateľského sektora, školstva aj občianskej spoločnosti. Spoločne rozhodujú o tom, ktoré projekty získajú podporu z európskych fondov tak, aby reagovali na reálne potreby územia.
V aktuálnom programovom období disponuje RP KK alokáciou 254,4 milióna eur. Peniaze dosiaľ rozdelila medzi 290 projektov, v ktorých je naviazaných 218,9 milióna eur. Investície smerujú do dopravy, školstva, verejných budov, vodárenskej infraštruktúry, športu, verejných priestorov aj kultúry a cestovného ruchu.
„Košický samosprávny kraj patril v roku 2024 a 2025 k lídrom v počte schválených projektových zámerov v rámci Integrovaných územných investícií a v počte predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok patrí medzi kraje s najvyššou aktivitou, hneď za Prešovským samosprávnym krajom. Existujú objektívne dôvody, prečo je čerpanie eurofondov na Slovensku komplikované, ale v Košickom kraji sme aj v tejto situácii vyťažili maximum,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
