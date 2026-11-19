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Rada partnerstva Žilinského kraja odobrila ďalších 12 projektov
Projekty sú zamerané na rozvoj miest a obcí, pričom podpora z fondov Európskej únie predstavuje približne 7,3 milióna eur.
Autor TASR
Žilina 19. novembra (TASR) - Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja schválila na svojom zasadnutí realizáciu ďalších 12 projektov v celkovej hodnote 8,64 milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).
Projekty sú zamerané na rozvoj miest a obcí, pričom podpora z fondov Európskej únie predstavuje približne 7,3 milióna eur. Medzi schválenými projektmi sú napríklad rekonštrukcia Domu charity sv. Gianny v Čadci, modernizácia časti čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši či rekonštrukcia mosta v katastri dolnokubínskej mestskej časti Kňažia.
Eurofondovú podporu získala aj revitalizácia športového areálu v Závažnej Porube, modernizácia Múzea Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici a budovanie cyklotrás v Rajeckej doline a na Orave.
„Celkovo už Rada partnerstva Žilinského kraja schválila 161 projektových zámerov v hodnote 144,7 milióna eur. Ide o investičné zámery v oblastiach dopravy, sociálnych služieb, životného prostredia, športu a kultúry, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvoju našich regiónov,“ dodal ŽSK.
Projekty sú zamerané na rozvoj miest a obcí, pričom podpora z fondov Európskej únie predstavuje približne 7,3 milióna eur. Medzi schválenými projektmi sú napríklad rekonštrukcia Domu charity sv. Gianny v Čadci, modernizácia časti čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši či rekonštrukcia mosta v katastri dolnokubínskej mestskej časti Kňažia.
Eurofondovú podporu získala aj revitalizácia športového areálu v Závažnej Porube, modernizácia Múzea Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici a budovanie cyklotrás v Rajeckej doline a na Orave.
„Celkovo už Rada partnerstva Žilinského kraja schválila 161 projektových zámerov v hodnote 144,7 milióna eur. Ide o investičné zámery v oblastiach dopravy, sociálnych služieb, životného prostredia, športu a kultúry, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvoju našich regiónov,“ dodal ŽSK.