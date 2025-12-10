< sekcia Regióny
Rada partnerstva Žilinského kraja odobrila ďalších 19 projektov
Popri projektoch kraja bolo podporených aj množstvo významných zámerov miest, obcí a partnerov z územia.
Autor TASR
Žilina 10. decembra (TASR) - Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja schválila na svojich dvoch ostatných zasadnutiach realizáciu ďalších 19 projektov v celkovej hodnote viac ako 30 miliónov eur. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
„Rada partnerstva pre Žilinský kraj schválila doteraz už 145 projektov v celkovej hodnote viac ako 140 miliónov eur. Aktuálne je schválených 60 žiadostí o nenávratný finančný príspevok takmer za 54 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 - 2027,“ priblížila Jurinová.
Doplnila, že medzi najdôležitejšie projekty, ktoré bude realizovať ŽSK, patria výstavba nového úseku Vážskej cyklodopravnej trasy Lipovec - Vrútky, komplexná modernizácia Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Žiline-Bytčici, vybudovanie Technologického centra pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií a Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy a Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku a vznik centra inkluzívneho vzdelávania pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne.
Popri projektoch kraja bolo podporených aj množstvo významných zámerov miest, obcí a partnerov z územia. „Realizovať sa bude modernizácia verejnej dopravy, výstavba desiatok autobusových zastávok, záchytné parkoviská, rekonštrukcie ciest, obnova vodohospodárskej infraštruktúry, vodozádržné opatrenia, cyklotrasy, zberné dvory a ďalšie dôležité investície,“ dodala Jurinová.
„Rada partnerstva pre Žilinský kraj schválila doteraz už 145 projektov v celkovej hodnote viac ako 140 miliónov eur. Aktuálne je schválených 60 žiadostí o nenávratný finančný príspevok takmer za 54 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 - 2027,“ priblížila Jurinová.
Doplnila, že medzi najdôležitejšie projekty, ktoré bude realizovať ŽSK, patria výstavba nového úseku Vážskej cyklodopravnej trasy Lipovec - Vrútky, komplexná modernizácia Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Žiline-Bytčici, vybudovanie Technologického centra pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií a Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy a Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku a vznik centra inkluzívneho vzdelávania pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne.
Popri projektoch kraja bolo podporených aj množstvo významných zámerov miest, obcí a partnerov z územia. „Realizovať sa bude modernizácia verejnej dopravy, výstavba desiatok autobusových zastávok, záchytné parkoviská, rekonštrukcie ciest, obnova vodohospodárskej infraštruktúry, vodozádržné opatrenia, cyklotrasy, zberné dvory a ďalšie dôležité investície,“ dodala Jurinová.